"Kaikki päähän jäänyt sakka pääsee nyt esille" – Ad Astra tuo ensi-iltaan Klemolan ja Kivisen hullun leirintäaluetragikomedian

Leea Klemolan ja Miko Kivisen kirjoittama Viettelyksen asuntovaunu on Ad Astra -teatterin syksyn näytelmä. Se saa ensi-iltansa perjantaina.

Jyväskylässä karnevalistinen tragikomedia nähdään tuoreeltaan. Runsaasti kehuja ja huomiota kerännyt kantaesitysversio oli ensi-illassa vain alle vuosi sitten, joulukuussa 2017. Leea Klemolan porilaiselle Rakastajat-teatterille ohjaamaa kantaesitysversiota esitetään edelleen.

Näytelmän tapahtumat sijoittuvat porilaiselle leirintäalueelle, jonne ammattiautoilija Kari Metsäsimola (Petteri Olkinuora) saapuu tapaamaan sukupuolenvaihdosprosessin myötä Teijasta Tepoksi muuttunutta veljeään (Pauliina Siekkinen). Muut henkilöt ovat Tepon puoliso, tangoprinsessa Merita (Katja Pihlaja) ja leirintäalueen johtaja Heli Manninen (Jari Määttä).

Viettelyksen asuntovaunun keskeisiä teemoja ovat sosiaalinen identiteetti ja sukupuoliroolit. Näytelmän nimi viittaa Tennessee Williamsin klassikkodraamaan Viettelyksen vaunu.

Ad Astralle Viettelyksen asuntovaunun ohjaa Erika Hast, eräs viime vuosien keskeisistä jyväskyläläisohjaajista. Hastin kaksi edellistä työtä ovat olleet suurtuotantoja: kesällä Teatteriyhdistys Kulissi esitti Hastin ohjaamaa Grease-musikaalia, ja alkusyksyllä alkoivat Huoneteatterin Veriruusut-sisällissotanäytelmän esitykset.

– Olen naureskellut, että nyt kaadan Vakiopaineen kellariin kaikki jämät, joita on jäänyt Greasesta ja Veriruusuista. Kaikki se päähän jäänyt sakka, huonot ideat ja mauttomat vitsit ja kummallisuudet, joita ei voinut käyttää musikaalissa tai epookkidraamassa, pääsevät nyt esille, Hast sanoo.

Kolmen näytelmän valmistaminen lyhyessä ajassa on ollut melkoinen ponnistus.

– On ollut helpottavaa, kun lopulta oli vain yksi näytelmä ohjattavana. Kun Greasea ja Veriruusuja harjoiteltiin yhtä aikaa, oli aivot nyrjähtää.

Viettelyksen asuntovaunu on syntynyt myötätuulessa ja pääosin riemuisissa tunnelmissa.

– On ollut ihan pissat housussa -hauskaa rakentaa näitä hahmoja.

Viettelyksen asuntovaunu on Klemolan lukuisien näytelmien tapaan roisi, karnevalistinen ja rujo, ja sen henkilöt ovat monipuolisesti hämmentäviä, mutta myös syvästi inhimillisiä ja hyvään pyrkiviä.

Hastin mukaan näytelmän ehkäpä keskeinen ja häntä koskettanut ominaisuus onkin teoksen maailmasta säteilevä "virheellisen ihmisen lämpö".

– Viettelyksen asuntovaunun maailmassa on toivoa. Läsnä on itsensä ja muiden hyväksymisen sekä ihmisiin luottamisen yleisvire. Tulee tunne, että kyllä me tästä selviämme, vaikka on miten hankalaa.

Viettelyksen asuntovaunun ensi-ilta on perjantaina 2. marraskuuta Vakiopaineen (Kauppakatu 6) teatteritilassa.