Kaikkien aikojen laajin muuminäyttely aloitti kaksivuotisen Japanin-kiertueen

Japanin pääkaupungissa Tokiossa avattiin tiistaina kaikkien aikojen laajin muumitaiteen näyttely nimeltään Moomin: The Art and the Story. Asiasta kertoo Tampereen taidemuseon ylläpitämä Muumimuseo, joka lainaa näyttelyyn eniten teoksia Moomin Characters -yhtiön ohella.

Tokion jälkeen näyttely lähtee kaksivuotiselle kiertueelle, joka kattaa yhteensä 10 näyttelypaikkaa eri puolilla Japania. Näyttelyssä on yli 600 kappaletta kuvataiteilija Tove Janssonin tekemää originaalikuvitusta, piirustusta ja maalausta. Siihen sisältyy myös muuta muumiesineistöä ja arkistomateriaalia.

Näyttely kuuluu osaksi Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden satavuotisjuhlaa, jota vietetään tänä vuonna.