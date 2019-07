Kain Tapperin veistoksia uran varrelta Sara Hildénin taidemuseon kesänäyttelyssä

Saarijärveläissyntyisen kuvanveistäjä Kain Tapperin (1930–2004) seitsemän veistosta on esillä Sara Hildénin taidemuseon 40-vuotisjuhlavuoden kesänäyttelyssä. Teokset antavat läpileikkauksen taiteilijan uran vaiheista 1960-luvulta myöhäiseen tuotantoon saakka.

Taidemuseon kokoelmaan kuuluu tällä hetkellä 22 Tapperin veistosta.

– Kokoelmassa on myös piirustuksia ja luonnoksia. Tapperin teoksia hankitaan edelleen, taidemuseon johtaja Päivi Loimaala kertoo.

Taidemesenaatti Sara Hildén oli kiinnostunut uudesta modernismista. Hän ihastui nuoren Tapperin teoksiin ja alkoi systemaattisesti hankkia niitä kokoelmaansa.

– Tapper oli yksi ns. Saran pojista. Tapper edusti ajan taidesuuntausta, informalismia, jonka lähtökohtana realismin sijaan oli elämys ja kokemus ja sille muodon antaminen. Tapper kiteytti tunneilmaisunsa muodoksi itselleen läheisimpään materiaaliin, puuhun.

Tapper on taidekokoelman merkittävin puuveistäjä. Museossa järjestettiin laaja Tapperin retrospektiivinen näyttely vuonna 2001.

Suomalaisen kuvanveiston kantaviin nimiin kuulunut Tapper työsti puuta ja kiveä. Taiteen pääteemoja olivat luonnon herättämät tunnot sekä menneet kulttuurit, aika ja kuolema.

Tapper tuli taidemaailmaan ryminällä: Suomen ensimmäinen abstrakti alttaritaulu Golgatan kallio (1961) ja sitä seurannut neljästä puukappaleesta veistetty Surumarssi (1962) herättivät myrskyisän "Onko kanto taidetta" -keskustelun.

– Tapper pitäytyi omassa näkemyksessään. Polemiikki sai hänet jo ehkä nuorena ymmärtämään, kuinka tärkeää taiteilijalle on kulkea omaa tietään. Hän säilytti rehellisyyden itselleen, Loimaala sanoo.

Näyttelyssä 1960-70-luvun teoksia edustavat muun muassa Aurinko ja Leppäkallo, myöhempää Etruskit I ja II.

– Ne ovat tavattoman hienoja teoksia. Tapperin muotokieli muuttui vähitellen viitteellisemmäksi ja hän otti käyttöön väripigmentit. Kalloista alkanut kuoleman teema nousi uudelleen etruskiaiheessa 1990-luvulla.

Loimaala muistaa Tapperin lempeänä mutta peräänantamattomana taiteilijana.

– Tapper oli vaikuttava ja aito, arvostettu taiteilija. Hän oli myös hyvin fyysinen taiteilija, joka työsti ja käsitteli puuta sahalla, kirveellä ja taltoilla, paljaalla kädelläkin. Hänestä teos vain parani, mitä enemmän sitä silitti.

Out of Office -kesänäyttelyyn on koottu teoksia yli 30 Sara Hildénin säätiön kokoelmataiteilijalta. Näyttely on esillä 25.8. saakka.