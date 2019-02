Kaksi tuoretta nykytanssiteosta Miilulla maanantaina

Kaksi tuoretta nykytanssiteosta vierailee maanantaina Teatteri Miilulla (Sammonkatu, Jyväskylä).

Fake Moves -ryhmän Stop Being Out, Start Being In on "teos self-helpistä ja sosiaalisen median guruista", Alina Papin ja Mari Wollin Do I? Really? "tutkii epäröintiä, huonoja ajoituksia ja ylianalysointia arkipäivän kehonkieltä ja pop-hittejä hyödyntäen".

Molemmat teokset kantaesitetään viikonloppuna Helsingissä.