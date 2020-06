Kansainvälinen hyväntekeväisyyslaulu vastustaa rasismia – Jyväskyläläinen muusikko Antti Kleemola on projektin kantavia voimia

Kansainvälinen rasisminvastainen United We Stand -hyväntekeväisyyskappale julkaistaan verkon suoratoistopalveluissa (muun muassa Spotifyssa) juhannusaattona perjantaina. Kyseessä on tuoreen suomalaisen Funky Finns -yhtyeen projekti ja ensimmäinen julkaisu.

Funky Finnsin jäsenet ovat yhtä lukuun ottamatta pääkaupunkiseudulta: Jyväskylästä yhtyeeseen kuuluu monista muistakin kokoonpanoista tuttu Antti Kleemola.

Kleemola on myös United We Stand -projektin keskeisiä puuhamiehiä. Kappale on hänen ja Mikko Pettisen säveltämä, sanoitus on Jonnu Heikkilän.

Pettinen tunnetaan myös UMO Helsinki Jazz Orchestran trumpetistina.

Kappaleella on mukana 14 muusikkoa kuudesta eri maasta. Kleemolan ja Pettisen lisäksi kappaleella laulaa viisi vierailevaa ulkomaista solistia. Yksi heistä on American Idols -tv-ohjelman kautta aikanaan tunnetuksi tullut Joshua Ledet.

– Funky Finns teki ensimmäiset keikkansa viime vuoden lopussa San Franciscossa. Siellä Ledet vieraili solistina, ja yhteistyö toimi niin hyvin, että rohkenimme pyytää häntä mukaan myös United We Stand -projektiin, Kleemola kertoo.

Kappaleen on miksannut moninkertainen Grammy-voittaja ja -ehdokas Rich Breen.

Nauhoitukset toteutettiin kevään koronarajoitusten aikaan ja sen vuoksi etätöinä. Jokainen mukana ollut nauhoitti kotonaan tai kotiseuduillaan.

Kleemolan lisäksi United We Stand -kappaleella kuullaan toistakin jyväskyläläistä, brasilialaiseen musiikkiin erikoistunutta perkussionistia Sami Kontolaa.

Julkaisun tuotot lahjoitetaan rasisminvastaiseen työhön Punaisen ristin kautta.

Kappaleen musiikkivideo on katsottavissa muun muassa Youtubessa.