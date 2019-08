Kansainvälisen supersankarielokuvan jatko-osaa saatetaan kuvata syksyllä Jyväskylän keskustassa: "Siinä pitäisi katu tai pari sulkea"

Kaksi vuotta sitten ensi-iltansa saaneen suomalainen supersankarielokuva Rendelin jatko-osan kuvaukset käynnistyvät syyskuun alussa Kainuussa. Myöhemmin syksyllä elokuvaa filmataan myös Jyväskylän alueella. Jatko-osan toisen tuotantoyhtiön, Black Lion Picturesin tuottaja Miika J. Norvanto kertoo Jyväskylän nousseen kuvauspaikkana esille yhden elokuvan päätuottajien, jyväskyläläisen Timo Puustisen toiveesta.

– Timolta tuli vahvaa viestiä siitä, että hänen kotikaupunkinsa kadut voisivat luoda puitteet eräälle näyttävälle toimintakohtaukselle, puhelimitse tavoitettu Norvanto kertoo.

Tällä hetkellä varsinainen paikka on vielä selvityksessä, ja paikallisia kumppaneita etsitään vielä yhteistyöhön elokuvan tuotannon kanssa.

– Ollaan pyöritelty ideaa ihan Jyväskylän keskustassa tapahtuvasta toimintakohtauksesta. Siinä pitäisi katu tai pari sulkea kuvausten ajaksi, mikäli tällaiseen ratkaisuun kaupungin kanssa päästään, Norvanto jatkaa innostuneena.

Yli 40 maahan myyty supersankarielokuva Rendel on mikkeliläisen Jesse Haajan esikoisohjaus, ja se perustuu miehen luomaan samannimiseen sarjakuvahahmoon, joka taistelee pahamaineista VALA-rikosjärjestöä vastaan tulevaisuuden synkässä Suomessa. Elokuva ei kotimaassaan toivottuun hittistatukseen yltänyt, ja se keräsi suurimmat katsoja- ja myyntimääränsä sen sijaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Elokuvateattereissa elokuva kiersi lisäksi muun muassa Japanissa.

Kansainvälisen menestyksen takia jatko-osa tehdään suoraan englanninkieliseksi. Pääosassa Rendelinä jatkaa Kris Gummerus , ja elokuvan pääpahista, Smiley-nimistä hahmoa, esittää muun muassa Mission: Impossible - Rogue Nation sekä 007 - Kun maailma ei riitä -elokuvissa näytellyt englantilainen Sean Cronin. Jesse Haaja jatkaa elokuvan ohjauspuikoissa.

– Totta kai olen hemmetin innoissani päästä tekemään töitä tämän porukan kanssa! On ollut mielenkiintoista ja hauskaa luoda uusia hahmoja uusien ihmisten kanssa. Se että voidaan luoda hyvä supersankaritarina, niin tarvitaan paha pahis ja Sean on siihen kuin nakutettu. Smileyn hahmoa on rakennettu pitkään, ja kun saimme Seanin mukaan, niin palaset loksahti kivasti paikalleen. Tästä tulee hauskaa, ohjaaja kertoo tuotantoyhtiön tiedotteessa.

Muita ulkomaisnimiä elokuvan näyttelijäkaartissa ovat australialainen Kaitlyn Boyé sekä englantilainen lapsitähti Jonah Paull. Suomalaisia kiinnityksiä ovat muun muassa Tero Salenius ja Minna Nevanoja. Näyttelijäkaarti kokonaisuudessaan julkistetaan pian. Elokuvan on käsikirjoittanut Pekka Lehtosaari, ja sen tuottaa Frozen Flame Pictures yhdessä Black Lion Picturesin kanssa.