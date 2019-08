Kansanedustaja otettiin puolen tunnin museoharjoitteluun – yhteinen vuosikymmen avasi viittaukset Disneystä feminismiin

Jyväskylän taidemuseon ala-aulassa käyskenteli tiistaisena aamupäivänä toistakymmentä odottavaa silmäparia. Emma Ainalan mainio Dear Ambiguity -näyttely ei ollut kuitenkaan ainoa kansaa kiinnostanut kohde. Suurin osa oli tullut paikalle museon uuden oppaan, kansanedustaja Bella Forsgrénin takia, joka saapui Jyväskylään pitämään tiiviin puolen tunnin keskustelutuokion Ainalan näyttelystä, ja kertomaan samalla omasta museosuhteestaan.

Forsgrénin vierailu on osa suurempaa teemaviikkoa. Tällä viikolla yli 70 päättäjää eri puolilta Suomea, kaupunginvaltuutetuista kansanedustajiin, viettää tovin jos toisenkin museoissa tutustumassa niiden toimintaan ruohonjuuritasolla. Suomen museoliiton koordinoiman tempauksen tavoitteena on tehdä museoiden monipuolista toimintaa näkyvämmäksi. Myöhemmin tällä viikolla Piritta Rantanen tutustuu Suomen käsityön museon, ja Sinuhe Wallinheimo Keski-Suomen museon toimintaan.

Ainalan näyttelyssä katsoja pääsee tutustumaan 1990-luvulla nuoruutensa eläneen naisen maailmaan. Kookkaat maalaukset viestivät feminismistä, herkullisesta kulttuuri- ja taidehistoriallisesta sekametelisopasta sekä nykyhetken some-maailmasta. Kasvoille iskevät lempeät pastellisävyt, intertekstuaaliset viittaukset ja paljas pinta. Opastuskierros alkakoon!

Nousemme ensimmäiset portaat ylös, ja siirrymme Forsgrénin valitseman teoksen eteen, joka on nimeltään Nice For What. Kurpitsojen päällä on kyykistelee naisia erilaisissa asennoissa. Irtopäitä leijuu eri puolilla teosta. Keskellä teosta katsojaa tervehtii keskisormi.

– Teoksen tapa käsitellä alastomuutta kiehtoo minua. Naiseudella leikitellään, ja tietynlainen naisten kuvaus taiteessa historian varrelta nostetaan esille sarkastisesti, kansanedustaja pohjustaa.

Opastusta tukee taidemuseon intendentti Leena Lokka, joka jakaa väliin tietoa teosten taustoista ja taiteilija Ainalan itse kertomista kommenteista. Myös Forsgrénin avustaja Riikka Leinonen kommentoi teoksia vuorotellen oppaiden kanssa.

– Kysyimme Bellaa tähän näyttelyyn oppaaksi paikallisuuden lisäksi siksi, että hän on lähes samanikäinen Ainalan kanssa. He jakavat kutakuinkin samanlaisten kokemuksen populaarikulttuurista nuoruutensa ajoilta, intendentti Lokka kertoo.

Forsgrénin ikätoveruus taiteilijan kanssa osoittautuu erinomaiseksi voimavaraksi. Viittaukset Disney-klassikoista kamaliin 90-luvun tatuointeihin aukeavat uuden oppaan kautta yleisölle ongelmitta.

– Tuntuu, että tämä Emma Ainalan näyttely on ensimmäinen, jossa on selkeää tarttumapintaa omaan elämään. Kun näin teokset ensimmäistä kertaa, mietin voiko taidetta tehdä oikeasti tällä tavalla. Ja todistetusti, kyllä todellakin voi, Forsgrén innostuu.

Lounastauon mittaisen opastuksen aikana ehdimme käydä läpi neljä teosta mittavasta näyttelystä. Juuri kun yleisö alkoi lämmetä ja osallistua keskusteluun rohkeammin, alkoi sovittu aika olla jo täynnä. Pidempäänkin olisi moni porukassa viihtynyt, mutta Forsgrénin piti ehtiä Helsinkiin lähtevään bussiin. Illalla luvassa olisi kokouksia ja varsinaista kansan edustamista. Ehdimme kuitenkin vaihtaa pari sanaa vielä kävelymatkalla taidemuseolta matkakeskukselle.

– Tällaiset vierailut ovat todella mukavia. Innostuin itse aiemmin tänä vuonna ostamaan museokortin, ja käynnit museoihin vapaa-ajalla ovat helpottuneet tosi paljon. Nyt museossa voi pistäytyä ihan nopeastikin, jos ei ole aikaa kokonaiseen kierrokseen. Taiteen puskeminen ihmisten arkeen on erinomainen asia.