Kantrilegenda Kenny Rogers kuollut

Yhdysvaltalainen kantrimusiikin legenda Kenny Rogers on kuollut. 81-vuotiaan Rogersin kuolemasta kertoivat hänen omaisensa. Heidän mukaansa Rogers kuoli rauhallisesti kotonaan perheensä ympäröimänä.

Texasissa syntyneen Rogersin ura ulouttui kuudelle vuosikymmenelle. Hänet muistetaan muun muassa hiteistä The Gambler, Lucille ja Islands in the Stream.

Läheisten mukaan Rogers aiotaan haudata hiljaisin menoin koronavirusepidemian vuoksi.