Kapellimestari Dalia Stasevska nimitettiin BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijaksi

Suomalainen kapellimestari Dalia Stasevska on nimitetty Britannian yleisradioyhtiön BBC:n sinfoniaorkesterin vakituiseksi päävierailijaksi. Stasevskaa kuvataan yhdeksi Pohjoismaiden nousevista tähdistä. Hän johtaa ensi vuoden huhtikuusta BBC:n sinfoniaorkesteria useissa eri projekteissa.

Nuori kapellimestari on tehnyt uraa eri puolilla Eurooppaa. Hän on johtanut muun muassa Lyonin kansallisorkesteria. Joulukuussa hän johti Tukholman kuninkaallista filharmonista orkesteria Nobel-palkintoseremoniassa. Tämän kevään hän johtaa Mozartin Don Giovannin Ruotsin kuninkaallisessa oopperassa.

Häntä kuvataan yhdeksi Pohjoismaiden lahjakkaimmista nousevista tähdistä.

– Olen erittäin iloinen siitä, että minut on kutsuttu BBC:n sinfoniaorkesterin uudeksi päävierailijakapellimestariksi. BBC:n sinfoniaorkesteri on erittäin innostava ja energinen orkesteri, jonka soinnissa on valtava määrä eri värejä, Stasevska sanoo tiedotteessa.

Historian toinen BBC:n orkesteriin nimitetty suomalainen

BBC:n orkesteriin kuuluu ennestään toinen suomalainen, ylikapellimestarina toimiva Sakari Oramo.

– Toivotan ilahtuneena Dalian tervetulleeksi BBC-perheeseen. Hän tuo tullessaan uutta energiaa ja tuoretta näkemystä. Erityisen iloinen olen siitä, että suomalaiset kapellimestarit saavat edelleen innostaa Lontoon muusikoita ja muodostaa tänne pysyviä yhteistyösuhteita, Oramo sanoo tiedotteessa.