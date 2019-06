Kapellimestari Ville Matvejeff penää konserttisalia Jyväskylään pikaisesti — "Muuallakin ymmärretään hyvän konserttisalin arvo, miksei Jyväskylässäkin"

Savonlinnan oopperajuhlien taiteelliseksi johtajaksi valitulla Ville Matvejeffilla riittää intoa ja aikaa myös Jyväskylä Sinfonian ylikapellimestarin tehtävään. Matvejeff on työskennellyt orkesterin kanssa vuodesta 2014. Sopimuskausi kestää kesään 2022 saakka.

– Olemme tehneet viisi ja puoli vuotta yhteistyötä, se on aika, jolloin asiat ovat hioutuneet sellaisiksi, että molemmat osapuolet nauttivat ja tilanne vaan paranee koko ajan. On hieno meininki ja fiilis päällä, Matvejeff sanoo.

Kun vain saataisiin se konserttisali pystyyn.

– Mitä voi enää sanoa, kaikki perustelut salille on jo sanottu vuosikymmenten aikana useaan kertaan. Salin rakentaminen ei ole sitä toivovien ja tarvitsevien käsissä. Päättäjät, tehdään nyt se päätös, sitoudutaan ja rakennetaan sali.

Turun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana työskennellyt Matvejeff ottaa esimerkiksi Turun. Siellä kaupunginhallitus teki vastikään päätöksen uuden konserttitalon rakentamisesta. Hinta-arvio on 57 miljoonaa euroa, ja sali valmistuu 2024.

– Muuallakin ymmärretään hyvän konserttisalin arvo, niin miksi ei Jyväskylässäkin ymmärrettäisi. Aika on nyt. Vakavasti, nopeasti, sali pystyyn!

Matvejeff kertoo oman toivonsa salista virinneet uudelleen Jyväskylän Sydän -hankkeen myötä. Hän uskoo kaupungin kulttuuri-instituutioiden tilaratkaisuja kehittävän hankkeen edistävän myös salin toteutumista.

– Hyviä suunnitelmia on nyt esillä, muun muassa hallintokorttelimalli. Vakavamielistä suunnittelutyötä on käynnissä ja selvitystyö on ollut hedelmällistä. Nyt jos koskaan on se hetki, että päätös voidaan hyvillä mielin tehdä. Loppupeleissä ei ole väliä salin sijainnilla, kunhan rakennettaisiin.

Matvejeff on työskennellyt viime vuosina muun muassa päävierailijana Rijekan oopperassa Kroatiassa. Lähivuosina Matvejeff keskittyy Savonlinnaan ja Jyväskylään sekä valikoituihin vierailuihin.

– Mikä minua vie, ei oikeastaan ole se, mihin kysytään ja mihin ehtii vaan se, missä taiteellinen työ ja yhteistyö tuottaa mielekästä tulosta. Rakastan hienosyisiä eroja eri orkestereissa. Minulle keskeistä on jakaa yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Orkesterille on tärkeintä kehittää itseään ja taidemuotoa eteenpäin. Se pitää minut Jyväskylässä, hän sanoo.

Matvejeffin kesä kuluu pitkälti Savonlinnassa. Syksyn kohokohta ovat häät Anna-kihlatun kanssa Uspenskin katedraalissa kotikaupungissa Helsingissä.