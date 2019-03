Kari Peitsamo, Hector, Pentti Rasinkangas ja 55 muuta saivat taiteilijaeläkkeen

Taiteen edistämiskeskus julkisti perjantaina ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden uudet saajat. Joukossa on muun muassa runsaasti tunnettuja muusikkoja: Heikki "Hector" Harma, Kari Peitsamo, Maarit Hurmerinta, Raoul Björkenheim, Anneli Sari ja jyväskyläläinen Pentti Rasinkangas.

Yhteensä taiteilijaeläkkeen sai 58 hakijaa.

Taiteilijaeläkkeen saajissa on 24 naista ja 34 miestä. Hakijoista naisia oli 34 prosenttia. Hakijoita oli kaikkiaan 542.

Taiteilijaeläkkeet jaetaan täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden eläkkeen suuruus on runsaat 1 360 euroa kuukaudessa ja osaeläke on siitä puolet. Myönnettävän eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläketulot ja muut pysyvät tulot. Taiteilijaeläkkeen maksaa Keva. Eläke on veronalaista tuloa.

Taiteilijaeläkkeen saivat:

Arkkitehtuuri ja muotoilu

Haahti Katri, Helsinki, Heikinheimo Liisa, Vaasa, Heikkilä Heikki, Helsinki, Mänttäri Roy, Espoo, Nuutinen Juha, Helsinki, Sainio Soila, ÅminneforsWidnäs Karin, Fiskari

Audiovisuaaliset taiteet

Niemi Mila, Helsinki, Pätilä Markku, Helsinki, Renvall Markus, Masala

Esittävät taiteet

Björkstam Laila, Helsinki, Holmström Hannu-Pekka, Helsinki, Kiiski Kaija, Helsinki, Litmanen Eeva, Helsinki, Takala Kimmo, LieLahti, Tähti-Wahl Pirjo-Riitta, Turku, Urpelainen-Sipari Liisa, Helsinki, Valkeasuo Pentti, Lavia

Kirjallisuus

Balk Eero, Helsinki, Kapari-Jatta Jaana, Loviisa, Rasa Risto, Somero, Ringell Susanne, Helsinki, Savisaari Aira, Kauttua, Siro Juha, Tampere, Vuolab Kerttu, Utsjoki

Monialainen taide ja taidejournalismi

af Enehielm Christina, Helsingfors, Alitalo Tuike, Turku, Luhta Pekka, Helsinki, Selkokari Antti, Helsinki,

Musiikki

Björkenheim Raoul, Helsingfors, Harma Heikki, Helsinki, Hurmerinta Maarit, Vantaa, Kangas Olli, Kaustinen, Kyllönen Timo-Juhani, Espoo, Nevanlinna Tapio, Veikkola, Nordlund Juha, Tampere, Peitsamo Kari, Helsinki, Rasinkangas Pentti, Jyväskylä, Samuli Veikko, Vantaa, Sari Anneli, Helsinki, Sjöström Harri, Berliini, Takamäki Jouni, Helsinki, Tegelman Pekka, Kirkkonummi

Visuaaliset taiteet

Candolin Christine, Helsinki, Cavén Kari, Helsinki, Harle Ritva, Helsinki, Heikkinen Jyrki, Kuopio, Hepoluhta Pekka, Helsinki, Jaatinen Raimo, Helsinki, Jensen Anita, Helsinki, Joro Juha, Turku, Koch Ari, Liminka, Lampinen Tuija, Riihimäki, Pirilä Marja, Tampere, Sirén Päivi, Helsinki, Suntio Heimo, Helsinki, Vera Adolfo, Vantaa, Väisänen Arto, Kuopio