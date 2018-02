Kari Väänänen lähtee Rovaniemen teatterista pitkään kestäneen riidan takia

Kari Väänänen lähtee Rovaniemen teatterista. Teatteri kertoi tiistaina Lapin Alueteatteriyhdistyksen hallituksen päättäneen kokouksessaan, että se myöntää Väänäselle eron ja laittaa taiteellisen johtajan paikan hakuun avoimella haulla ja kutsumenettelyllä.

Väänänen jätti eroilmoituksensa teatterinjohtajan tehtävästä tammikuun 23. päivä. Eron taustalla on pitkään jatkunut kiista teatterin hallituksen ja kaupunginhallituksen jäsenen Hannu Ovaskaisen (kesk.) kanssa. Väänänen uhkasi jo marraskuussa erota, jos Ovaskainen ei lähde teatterin hallituksesta. Ovaskainen on kuitenkin edelleen hallituksen jäsen.

– Ei tämä ole hauskaa, mutta kun on keitetty niin likainen soppa, että eihän tätä kukaan kestä. En ole eläissäni ollut näin likaisessa sopassa mukana, Väänänen sanoi tiistai-iltana STT:lle.

Hänen päätelmänsä tapahtumista on, että "Ovaskainen on kaupunginhallitukselle tärkeämpi kuin Väänänen".

– Kyllä on kuntademokratian irvikuva tämä koko homma. Kaikki haukkuminen, panettelu ja parjaus julkisuudessa näyttää olevan mahdollista. Se on erittäin ikävää, Väänänen paheksuu.

Hän ei halua avata enempää sitä, mikä Ovaskaisen toiminnassa on erityisesti hiertänyt.

– En halua, koska kaikki leimataan valheeksi ja panetteluksi.

Ovaskainen: Välillemme rakennettu riita ei ole se oikea ongelma

Ovaskainen puolestaan kokee, että hänen ja Väänäsen välille rakennettu julkinen riita on vienyt keskustelun pois "oikeasta ongelmasta".

– Eihän tässä ole kysymys siitä, että minun ja Karin välillä olisi jotain. Se mikä on hiertänyt, on enemmän teatterin toimintatapa. Minä haluaisin oikeasti, että teatterissakin ruvettaisiin joku päivä tekemään töitä, Ovaskainen sanoo STT:lle.

Hän sanoo haluavansa kehittää Rovaniemen teatteria.

– Mutta näillä poloisilla (viittaa Väänäseen) on sellainen kuva, että jos on eri mieltä ja haluaa kehitysideoita tuoda, niin he kokevat sen semmoisena, että olen heitä vastaan. Se on äärettömän vaikeaa.

Tulevan taiteellisen johtajan pesti alkaa elokuun alussa tai sopimuksen mukaan. Sitä ennen muun muassa teatterin ohjelmistoa suunnittelee taiteellinen jaos, jota luotsaa hallintojohtaja Sari Alatalo .

Kari Väänänen aloitti työnsä Rovaniemen teatterissa vuonna 2015. Hänen oli tarkoitus johtaa teatteria viisi vuotta, mutta nyt pesti päättyy jo elokuun alkuun. Väänänen on jo hahmotellut tulevaisuuttaan.

– On kaikenlaisia ajatuksia jo, puhutaan siitä sitten myöhemmin, Väänänen sanoo.