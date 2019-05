Katse takaisin Bauhausiin – Münsterin muotoilu-akatemian johtaja Constanze Unger on nähnyt, miten muotoiluun etsitään jälleen käytettävyyttä

Olen alkanut nähdä muotoilun uudella tavalla. Vuosia ajattelin, että taide menee muotoilun edelle, mutta se ei ole totta, sillä nimenomaan design on se, joka antaa päivittäiselle elämälle muodon, ei taide, sanoo Saksan Münsterin muotoiluakatemian johtaja Constanze Unger.

Hän sanoo muuttaneensa ajatusmaailmaansa sen jälkeen, kun saksalaista taide- ja arkkitehtuurikoulu Bauhausia on alettu nostaa uudelleen keskusteluun sen 100-vuotisen historian takia.

Tämä vuosi onkin Ungerista ollut hyvää aikaa ajatella Bauhausin merkitystä ja vaikutusta meihin tänä päivänä.

– Bauhausin vaikutukset näkyvät kaikkialla. Muotoilu ylipäätään vaikuttaa vartaloomme, tunteisiimme, ajatteluumme. Se pitää meidät järjestyksessä ja kehittää sekä meitä että ympäröivää yhteiskuntaamme joka päivä.

1900-luvun alkupuolella Saksassa toiminut Bauhaus oli merkittävä lähtökohta modernille arkkitehtuuri- ja esinesuunnittelulle ympäri maailman.

Bauhausista on lähtöisin ajatus funktionalistisesta ja edullisesta massatuotannosta ja käsityön, arkkitehtuurin ja taideopetuksen yhdistämisestä. Eri opetusalojen yhdistäminen on edelleen pohjana monissa muotoilualan koulutuksissa, myös Münsterin muotoiluakatemiassa. Suomessa Bauhausin vaikutukset näkyvät esimerkiksi Alvar Aallon tuotannossa.

Myös Ikea on hyvä esimerkki siitä, miten muotoiluun on pyritty saamaan ajatus, että se on osa jokaisen ihmisen arkea.

– Bauhausin yhdellä aikakaudella keskityttiin kuluttajalähtöiseen ja kuluttajien toiveiden mukaan tehtyyn designiin. Sieltä on lähtöisin idea tehdä laadukasta massatuotantoa edullisilla hinnoilla, ja tähänhän myös Ikea perustuu, Unger sanoo.

Bauhausin vahva demokratian ja yhteisöllisyyden ajatus on Ungerin mukaan nähtävillä jälleen muotoilun alalla. Tällä hetkellä muotoilukoulutukset kääntävät katseitaan kohti Bauhausia.

– Se on tällä hetkellä todella muodikasta. Nyt opiskelijat pohtivat sitä, miten kalliita käsityötuotteita saisi tehtyä jokaisen ulottuville ilman, että laatu kärsii. Mitä täytyy muuttaa, jotta tuotteet sopivat yhä useammalle ihmisille? Muotoilun tehtävähän ei ole vain miellyttää ylempää luokkaa, vaan tehdä tuotteista käyttökelpoisia jokaiselle.

Bauhausin historiasta on viime aikoina löytynyt runsaasti uuttakin tietoa – myös pitkän uran kuvataiteen ja muotoilun parissa tehneelle Ungerille. Hän kertoo olleensa yllättynyt esimerkiksi Bauhausin monipuolisuudesta.

– En tiennyt, että Bauhausissa oli niin paljon eri näkemyksiä ja teorioita, myös kriittisiä. Se ei koostunut vain vähemmän on enemmän -ajatuksesta, vaan siihen sisältyi monia erilaisia tapoja muotoilun konsepteista, ajattelutavoista ja koulutuksista. Bauhausin lyhyt, 14 vuoden historia, oli täynnä konflikteja ja näkemyseroja, mikä toi kouluun runsaasti luovaa energiaa.

Omassa elämässään Unger tutustui jo lapsena Bauhausin oppeihin, kun hänen arkkitehti-isänsä oli koulukunnan suuri fani.

– Kun muutin ensimmäiseen omaan asuntooni, jonka seinät olivat värikkäät, isä järkyttyi ja muistutti, että vähemmän on enemmän. Myöhemmin palasin itsekin tähän takaisin, hän nauraa.

Se, mitä nykypäivän muotoilukoulutus tarvitsisi vielä Bauhausilta, on Ungerin mukaan kansainvälisyys.

Bauhausissa työskenteli ja opiskeli ihmisiä eri puolilta maailmaa, ja nimenomaan maiden välistä yhteistyötä myös nyky-Eurooppa kaipaisi enemmän.

Hän toivoo myös muotoilun opettajilta kykyä tehdä muutoksia opetukseen ja keskittyä tämän hetkisiin ongelmiin yhteiskunnassa.

– Me emme voi tehdä asioita enää samalla tavalla kuin 20–30 vuotta sitten. Yhteiskunnan muutokset ja esimerkiksi ympäristöasiat on oltava mukana designissa.

Bauhausin ydinteema oli aikoinaan myös kreikkalaiselta filosofilta Protagorasilta tuttu lause: Ihminen on kaiken mitta.

Se on ollut pohjana esimerkiksi tuotteiden standardisoinnille, mikä on edellytyksenä esimerkiksi talojen massatuotannolle – ja on vahvasti yhä nähtävillä arkkitehtuurissa.

– Ihmisen vartalon käyttäminen mittasuhteena luotiin 1930-luvulla, sitä käyttivät sekä natsit että DDR. Ja edelleen tämä mittasuhde on nähtävillä tänä päivänä. Sillä on ollut erittäin suuri vaikutus.

– Täytyy muistaa, että tuotteita ei voi suunnitella, ellei ymmärrä kuka niitä käyttää. Ja muoto selviää vain kokeilemalla, Unger huomauttaa.