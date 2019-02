Katsojan liikuttamiseen tarvitaan huumoria, sanoo Skavabölen pojat Huoneteatterille ohjaava Matti Tolvanen

Huoneteatterin kevään ensimmäinen ensi-ilta on Matti Tolvasen, 37, ohjaama Skavabölen pojat -tragikomedia. Kyseessä on tarina ydinperheen hajoamisesta nuorten veljesten Rupertin ja Evertin kautta kerrottuna. Aihe on synkkä, mutta traagisuus ja koomisuus on pyritty saamaan näyttämöllä tasapainoon.

– Uskon teatterissa siihen, että saadakseen katsojan liikuttumaan, pitää esityksen ensiksi avata katsoja. Se tapahtuu usein naurun kautta, Tolvanen toteaa.

– Ainakin minulle parhaiten toimivat esitykset, joissa on saanut ensiksi nauraa vedet silmissä. Sen jälkeen myös draamallisiin aineksiin pääsee mukaan, hän jatkaa.

Ilmestyessään vuonna 1991 Skavabölen pojat sai Teatterikeskuksen Vuoden teatteriteko -palkinnon. Tolvasen mukaan näytelmän ansioita ovat muun muassa sen hieno teksti ja aihepiiri, joka koskettaa jossain muodossa kenties jokaista suomalaista.

– Näytelmässä käsitellään raskaita aiheita, kuten alkoholi- ja mielenterveysongelmia. Kun ­maailma kuitenkin kuvataan lasten silmin katsottuna, tekee se tarinasta koskettavan, lämpimän ja samalla myös hauskan, Tolvanen kuvailee.

Vanhemman veljen Rupertin roolissa nähdään Jani Ahonen ja pikkuveli Evertiä tulkitsee Sulo Siikaranta. Osa näytelmän huumorista syntyy ohjaajan mukaan juuri siitä, että aikuiset esittävät itseään lapsina takaumien kautta. Myös nostalgiaa on siis luvassa, sillä näytelmässä palataan aina 1970-luvulle asti.

Tolvanen kertoo tuntevansa eräänlaista yhteenkuuluvuutta Antti Raivion kirjoittamaan käsikirjoitukseen – erityisesti tarinankerronnan puolesta.

– Silloin kun itse opiskelin teatteria, tein opinnäyteohjauksen, jossa käytettiin samanlaisia kerronnan keinoja kuin Skavabölen pojissa. Molemmissa on myös ammennettu aineksia omasta lapsuudesta, Tolvanen paljastaa.

Joensuussa kasvaneen Tolvasen oma näytelmä kertoi paikkakunnalla 1990-luvulla vallinneesta skiniliikkeestä, jonka väkivaltainen toiminta kosketti lähes jokaista joensuulaista.

Ohjaajana Tolvanen on kiinnostunut kehittämään ymmärrystään juuri sen suhteen, miten teatterin keinoin voidaan kertoa asioista.

– Pyrin ymmärtämään koko ajan paremmin, miten näyttämö kommunikoi yleisölle. Mitä siitä seuraa, kun lavalle tuodaan tekniikkaa, lavastusta tai näyttelijöitä ja minkälaisia keinoja näillä tekijöillä on kommunikointiin. Tarkoitukseni on saada kerrottua näyttelijöille näyteltävissä olevia ohjeita siten, että he voivat välittää katsojille oikeita asioita.

Skavabölen pojat on Tolvasen kolmas ohjaus Huoneteatterille. Kuten edellisissäkin näytelmissä Kolme apinaa ja Elviksen keittiö, on tässäkin esityksessä luvassa Tolvasen rakastamaa mustaa huumoria.

– Tykkään katsoa maailmaa huumorin kautta. Ahdistuksesta syvempään ahdistukseen menevät tekstit eivät nappaa.

Huoneteatteri saa Tolvaselta kiitosta siitä, että hän on siellä voinut toteuttaa vapaasti ohjaustaan sekä on päässyt tekemään tyylilajeiltaan erilaisia näytelmiä. Myös teatterin näyttelijät ja muut tekijät keräävät kehuja.

– Jyväskylässä on poikkeuksellisen aktiivinen harrastaja­teatterikenttä. Kun työskentelee harrastajien kanssa, on muistettava, että ihmiset tekevät tätä rakkaudesta. En missään tapauksessa saa olla tappamassa heidän intohimoaan näyttelemiseen.

Tolvasen tavoitteena onkin, että tekeminen on useimmiten hauskaa.

– Uskon, että katsomoonkin välittyy, onko juttua tehty hampaat irvessä vai hyvässä hengessä, Tolvanen sanoo.

Skavabölen pojat ensi-illassa lauantaina 2.3. Huoneteatterilla.