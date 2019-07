Katusoittajan spektaakkeli – Ed Sheeran houkuttelee jättikonsertteihin yli 106  000 fania

Malmin lentokentällä käy touhukas hyörinä päivää ennen englantilaisen laulajan Ed Sheeranin ensimmäistä Suomen mammuttimaista keikkaa. Maanantaina konserttialuetta, lavaa ja äänentoistoa kokoaa nelisensataa rakentajaa. Viikon aikana keikat työllistävät tuhat ihmistä.

Kaikkiaan Sheeran houkuttelee lentokentälle tiistain ja keskiviikon konsertteihinsa ainakin yli 106 000 fania. Hän peittoaa tapahtuman järjestävän Fullsteam Agencyn mukaan irlantilaisen rock-bändin U2:n aiemman ennätyksen vuodelta 2010. Tuolloin U2 keräsi Olympiastadionille kahdelle keikalle yhteensä 104 000 kuuntelijaa.

Fullsteamin mukaan Sheeranin keikan todellinen lippuluku on nyt korkeampi, koska tuorein julkaisukelpoinen lippumenekki on menneeltä viikonlopulta. Jos Sheeran myy loppuun, kahdella keikalla vierailee 120 000 popmusiikin ystävää. Keskiviikko on täynnä 60 000 katsojallaan.

Sheeran esiintyy lavalla yksin. Hän soittaa kitaraa ja käyttää loopperipedaalia. Tuttuja instrumentteja katujen ja pikku klubien soittajilta, millaisista taustoista Sheeran alkujaan ponnisti suursuosioon.

Sheeranin soittoaika on 21.00–22.45.

Lippukauppa puhutti

Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen myhäilee tyytyväisenä nojaillessaan keikka-alueen paineaitaan. Kelpaakin myhäillä, sillä Suomen historian suurin tuplakonsertti on luonnollisesti suurin Fullsteamillekin.

– Onhan se mahtavaa, kun saimme täysin poikkeuksellisen artistin Suomeen esiintymään. Olen todella tyytyväinen, Tähtinen sanoo.

Sheeranin keikan lippujärjestelyt ovat puhuttaneet. Liput on myyty nimellä. Keikalle päästäkseen on todistettava henkilöllisyytensä. Tähtisen mukaan tämä on artistin toive, ja Euroopassa yleistyvä käytäntö.

– Pyritään estämään luvaton jälleenmyynti, mikä on Suomessakin yleinen ilmiö. Keino ehdottomasti puree, Tähtinen sanoo.

Lipunmyynti päättää tapauskohtaisesti, miten toimitaan, jos keikalle ei pääse. Rahojaan ei Tähtisen mukaan saa takaisin, mutta nimen vaihto lippuun voi onnistua.

Sheeranin teini-ikäinen fani on saanut säästää viikkorahoistaan ja puhdetöistään aika tovin: tiistain keikalle oli vielä maanantaina myynnissä 93,50 euron lippuja.

Lämppäreistä James Baystä ja Zara Larssonista piittaamaton tosi-intoilija maksaa Sheeran-nautinnostaan noin 0,89 euroa minuutilta.

Lipun ostaja saa myös 13-sivuisen ohjesäännön, jossa kerrotaan yksityiskohtia konsertista ja alueesta.

Mukava naapurinpoika

Sheeranin maine ei ole juuri lokaantunut, hän ei pahan pojan imagoa tavoittele. Laulaja-kitaristin julkisuuteen päätyneet sähläykset tuntuvat rajoittuvan tekolammen ja hääkappelin rakentamisesta aiheutuneisiin lupateknisiin kiistoihin. Niistä uutisoi muun muassa The Guardian.

Jokin hänessä houkuttelee kuopiollisen väkeä lentokentälle bailaamaan. Kuopion väkiluku on 118 500.

– Ei hänen lavakarismaansa voi kiistää. Harvat artistit voivat yksinään ottaa haltuun tämänkokoisia yleisöjä. Saksassa Sheeran esiintyi kerralla sadalle tuhannelle kuuntelijalle, Tähtinen sanoo.

Tähtinen kehuu keikkapaikan olevan oivallinen siksi, että lentokentällä on runsaasti tilaa myös sivusuunnassa.

– Pystyimme rakentamaan alueen keikkakokemuksen, eikä tilan rajoitteiden perusteella, Tähtinen summaa.

Kentän päällysteen ulkopuolella herkät niityt ja niiden hyönteiset on varjeltu karja-aidoilla. Malmin kentällä tavattavat ojakärsämökenttäkääriäinen ja viheryökkönen ovat suojeltuja.

Sheeran paiskii stadionkeikkoja yhden toisensa perään

Helsingin tiistain ja keskiviikon konserttien jälkeen Ed Sheeranin 40 rekan karavaani jatkaa matkaansa viikonlopuksi Tanskaan Odenseen, mistä kiertue etenee elokuussa Saksaan.

Vuonna 1991 syntynyt trubaduuri on kotoisin Suffolkista. Sheeran muutti 17-vuotiaana Lontooseen luomaan uraa muusikkona.

Häneltä on julkaistu kolme studioalbumia: + (2011), X (2014) ja ÷ (2017).

Sheeranin vuonna 2017 alkanut jälkimmäisen levyn nimeä kantava edelleen jatkuva kiertue tavoitti viime vuonna yli 4,8 miljoonaa katsojaa. Viime vuoden puolella Sheeran soitti 94 stadionkonserttia.

Sheeran on kertonut Eric Claptonin olleen hänen suurin innoittajansa kitaransoiton saralla ja syy sille, että hän on aloittanut kitaran soittamisen. Hän ihailee myös Van Morrisonia.

Yhteistyötä Sheeran on tehnyt muun muassa Justin Bieberin, Travis Scottin, Eminemin ja Taylor Swiftin kanssa.