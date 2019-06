Kauan odotettu Tove Jansson-elokuva tuo valkokankaalle taitelijan seksuaalisuuden ja kolmiodraaman – "Kerromme sen oikean tarinan, jossa on lesboseksiäkin"

Tove Janssonista kertova draama Tove kuvataan näillä näkymin loppuvuodesta ja sen ensi-iltaa odotetaan syksylle 2020. Elokuvan ohjaa Zaida Bergroth.

Tarina keskittyy 1940-luvun loppuun ja 1950-luvun alkuun, jolloin Muumi-kirjojen suosio alkoi. Janssonin taiteilijuuden ohella aiheena ovat hänen ihmissuhteensa. Keskeisiä hahmoja ovat Jansson, teatteriohjaaja Vivica Bandler ja kansanedustaja Atos Wirtanen.

– Nämä kasvuvuodet olivat Janssonille tärkeät sekä naisena että taiteilijana. Elokuva kertoo, kuinka hän löysi oman äänensä, kuvailee tuottaja Andrea Reuter.

Elokuvan päätuotantoyhtiö on Helsinki Filmi . Mukana on ruotsalaisyhtiö Anagram, ja elokuvan kieleksi tulee ruotsi. Reuter lupaa, että näyttelijät paljastetaan vielä kesän aikana.

– Keskeisiä näyttelijöitä tulee myös Ruotsista, tuottaja paljastaa.

– Esimerkiksi Tove Janssonin äiti oli tosielämässä ruotsalainen ja hän on elokuvan tarinassa tärkeä hahmo. Elokuvan toteutuminen ja aikataulu varmistuivat viime viikolla, kun hanke sai noin 210 000 euron tuotantotuen Norjasta Pohjoismaiselta elokuva- ja tv-rahastolta.

Suomen elokuvasäätiön virallista tukipäätöstä odotetaan vielä. Janssonin veljentytär ja Muumi-hahmojen oikeuksia edustavan Moomin Characters -yhtiön taiteellinen johtaja Sophia Jansson on ollut alusta asti mukana elokuvahankkeessa.

Jansson-elokuvaa odotettu kauan

Helsinki Filmi on työstänyt elokuvaa vuosien ajan. Alun perin sitä käsikirjoitti ja tuotti Aleksi Bardy, jonka uutisoitiin vuonna 2016 myös ohjaavan elokuvan. Nyt Bardy on mukana tuottajana suomenruotsalaisen, pitkään Ruotsissa asuneen Reuterin rinnalla. Käsikirjoituksen on laatinut Eeva Putro.

Jansson-aiheisia elämäkertaelokuvia on ollut valmisteilla. Taiteilijan lapsuuteen keskittyvä Tove ja merenneito sai Suomen elokuvasäätiöltä kymmenisen vuotta sitten kehittelytukia, mutta Sorjosesta tunnetun Fisher King -tuotantoyhtiön hanke jäi toteuttamatta. Reuteriakin ihmetyttää, miksi suosikkitaiteilijan tarinan dramatisointia on saatu odottaa näin pitkään.

– Sehän on kymppitonnin kysymys, miksi Janssonista ei ole vielä tehty tällaista elokuvaa, Reuter sanoo.

– Ehkä se on odottanut oikeaa aikaa tulla tehdyksi. Elokuvamme lähes kaikki keskeiset tekijät ovat naisia. Janssonin seksuaalisuus kuuluu tarinaan hänen kasvustaan.

Draaman ytimessä on tosipohjainen kolmiodraama taiteilijan, Bandlerin ja Wirtasen välillä.

– Me kerromme sen oikean tarinan, jossa on lesboseksiäkin.

Helsinkiläinen tarina

Bardyn perustaman Helsinki Filmin menestyksiä ovat olleet Dome Karukosken ohjaamat Tyttö sinä olet tähti, Napapiirin sankarit ja Leijonasydän. Tänä vuonna Cannesin elokuvafestivaaleilla esitettiin tuotantoyhtiön Koirat eivät käytä housuja, jonka ohjasi Jukka-Pekka Valkeapää.

Yhtiön tähänastisista suurin elokuva on kuitenkin homotaiteilijan henkilökuva Tom of Finland, jonka kansainväliset kuviot eivät lopulta menneet kuten piti.

Karukosken yli neljä miljoonaa euroa maksanut suurtuotanto jäi kaupallisista tavoitteistaan sekä Suomessa että maailmalla.

– Siitä on opittu. Nyt rahoitus ja tuotanto ovat yksinkertaisempia, Reuter sanoo.

Tom of Finlandia kuvattiin viidessä maassa ja rahoittajia oli useita eri puolilta maailmaa.

– Tove kuvataan Helsingissä. Tuotanto on tosi iso, mutta elokuva on helsinkiläinen. Tavoitteet ovat kuitenkin kansainväliset ja budjetti selkeästi keskivertoa suomalaistuotantoa suurempi, tuottaja kertoo.

– Elokuvalle tullaan löytämään hyvä kansainvälinen myyntiyhtiö.

Nainen mestariohjauksien takana

Kansainvälistäkin huomiota saanut Zaida Bergroth tunnetaan etenkin erinomaisena henkilöohjaajana. Hänen kahden viimeksi valmistuneen elokuvansa naispääosien esittäjät Elina Knihtilä ja Krista Kosonen saivat rooleistaan Jussi-palkinnot.

Tove Janssonista kertovasta Tovesta tulee Bergrothin viides elokuva.

Bergrothin debyytti oli näytelmäfilmatisointi Skavabölen pojat, joka valmistui 2009. Vuoden 2011 Hyvä poika sai parhaan elokuvan ja parhaan ohjauksen Jussi-ehdokkuudet.

Bergrothin elokuvissa oli kuuden vuoden väli, jonka jälkeen valmistui rikostarina Miami.

Tämän vuoden syksyllä saa ensi-iltansa 1920-luvulle sijoittuva Marian paratiisi, jossa Pihla Viitala esittää saarnaaja Maria Åkerblomia.