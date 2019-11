Kauno-Finlandian ehdokaskuusikkoa yhdistää laaja tunneskaala – ehdolla esimerkiksi Statovcin Bolla ja Fagerholmin Kuka tappoi bambin?

Romaani Sylvi Kekkosesta, tarinoita kuihtuvasta lähiöstä, kuvaus kahden miehen rakkaudesta mahdottomissa olosuhteissa sekä kirja rikoksen pitkistä jäljistä. Esimerkiksi tällaisia kertomuksia mahtuu kuuden kaunokirjallisuuden Finlandiaa tavoittelevan teoksen joukkoon.

Valittuja teoksia yhdistää se, että niistä välittyy laaja ja voimakas tunneskaala, sanoi ehdokkaista päättäneen kolmijäsenisen raadin puheenjohtaja, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacis julkistustilaisuudessa Helsingissä.

– Lukija sai kokea surua, häpeää, kauhua, raivoa mutta myös kauneutta, iloa, rakkautta ja intohimoa. Lukijalle tarjottiin laaja kirjo aiheita henkilökohtaisista kokemuksista koko yhteiskunnan ja historiamme kipupisteitä käsitteleviin narratiiveihin, Villacis kuvaili.

Hän korosti myös kirjallisuuden roolia empatian kehittäjänä.

– Kirjallisuuden avulla ymmärrämme maailmaa, elämää ja muita ihmisiä syvemmin. Eläytyessämme lukemaamme aivoissamme tutkitusti aktivoituvat samat alueet kuin todellisessa kokemustilanteessa, Villacis perusteli.

Valitsija vetäytyy lukulomalle

Ehdolla ovat esimerkiksi Pajtim Statovcin Bolla ( Otava ), JP Koskisen Tulisiipi ( Like ) ja Johanna Venhon Ensimmäinen nainen ( WSOY ). Ehdokkaina ovat myös Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo ( Like ), Mikko Rimmisen Jos se näyttää siltä ( Teos ) sekä Monika Fagerholmin Vem dödade bambi? (Förlaget / Teos ). Kirjan on suomentanut Laura Jänisniemi nimellä Kuka tappoi bambin?

Ehdokaskirjailijoista Finlandian on aiemmin saanut Mikko Rimminen, joka palkittiin vuonna 2010 romaanistaan Nenäpäivä.

Romaani-Finlandian saajan valitsee tänä vuonna Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, joka kertoo jo lukeneensa osan ehdolla olevista kirjoista.

– Vähän kuin olisi ylioppilaskirjoituksissa osunut muutama tärppi kohdilleen, hän naurahtaa.

Ylä-Anttila kertoo lukijana syttyvänsä paitsi syvemmin koskettaville tarinoille myös kielellisesti upealle kerronnalle.

– Kun ehdokkaina on kuusi loistavaa kirjaa, mietin, että millainen tuska tulee harteille kun niistä pitäisi valita yksi, muutaman päivän lukulomalle vetäytyvä Ylä-Anttila sanoo.

30 000 euron arvoinen palkinto jaetaan 27. marraskuuta.

Kosovon sodasta kuihtuviin lähiöihin

Ehdokkaista Fagerholmin Kuka murhasi bambin? tarkastelee vanhan rikoksen jälkiä ja tapoja, jolla väkivaltarikos vaikuttaa paitsi uhriin myös tekijöiden läheisiin. Koskisen Tulisiipi sijoittuu Neuvosto-Karjalaan ja kuvaa unelmaa työläisten paratiisista ja tuhoisasta vallankäytöstä mieheksi kasvavan pojan silmin.

Kuisman Kerrostaloa kustantaja kuvaa lähiöromaaniksi, jossa hiljalleen kurjistuva kaupunginosa toimii omalakisin säännöin. Rimmisen Jos se näyttää siltä -teoksen yhtenä tapahtumapaikkana on niin ikään taloyhtiö, mutta sen keskiössä on surullisen miehen vaikeus kommunikoida kanssaihmistensä kanssa.

Statovcin Bollassa albaani ja serbi rakastuvat tilanteessa, jossa taustalla muhii Kosovoon syttyvä sota. Miesten olosuhteissaan mahdoton rakkaus ja sota muuttavat molempien elämät.

Venhon historiallisen romaanin päähenkilö puolestaan on presidentin rouvana tunnettu Sylvi Kekkonen, jonka yksityistä minää teos valottaa.