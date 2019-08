Kaupunginteatterissa on käynnissä nuorennusleikkaus – neljä uutta kasvoa täyttämään suuria saappaita

Kyllä meillä sellainen sukupolvenvaihdos on käynnistynyt, Jyväskylän kaupunginteatterin teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen kiteyttää.

Toden totta. Tulevana syksynä kaupunginteatterissa pitkän uran tehneet vakiokasvot Jorma Böök ja Hannu Hiltunen siirtyvät eläkkeelle, ja suuria saappaita täyttämään on nyt palkattu neljä uutta kasvoa.

– Voisi sanoa että uusvanhoja kasvoja, sillä kaksi heistä on ollut meillä kiinnitettynä aikaisemminkin, Hyttinen paljastaa.

Alunperin Espoosta kotoisin oleva Maija Andersson, 33, tuli keskisuomalaiselle teatterikävijälle tutuksi vuonna 2014 ensi-iltansa saaneessa Niskavuoren naisissa. Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta vuotta myöhemmin.

– Tein tuolloin lopputyötäni, ja silloin kävi jo selväksi Jyväskylän kaupunginteatterin ihana työyhteisö. Olinkin kiinnitettynä vuoteen 2017 asti, ja nyt kahden vuoden freelancer-surffailun jälkeen tuli mahdollisuus palata takaisin tänne, Andersson kertoo.

Nurkat tuntee entuudestaan myös Markus Virtanen, 33, joka oli talossa työharjoittelussa vuodet 2011–2012. Hän valmistui TeaKista vuonna 2014, kurssikaverinaan kaupunginteatterin kolmas kiinnitys, Asko Vaarala, 32.

– Jyväskylää en entuudestaan tuntenut, mutta olen kotiutunut kaupunkiin mainiosti. Olin jo keväällä täällä harjoituksissa. Näen kaupunginteatterin äärimmäisen hyvänä työpaikkana jossa saan kehittää ja haastaa itseäni, Vaarala hehkuttaa.

Näyttelijöiden lisäksi kaupunginteatteriin palkattiin yleisötyöntekijäksi Alma-Ruut Karjalainen, 26. Yleisötyön tarkoituksena on lisätä taiteiden saavutettavuutta.

Musiikkipedagogiaa ja taiteen soveltavaa käyttöä opiskellut Karjalainen selvitti tiensä myös avustajaksi Phantom - Pariisin Oopperan Kummitukseen laulu- ja tanssitaidoillaan.

– Talossa pyöriessä on tullut todella tervetullut olo. On ollut ihana päästä treenaamaan tulevaa näytelmää upeassa porukassa.

Tulevan syksyn ensi-illoissa uudet kasvot ovat vahvasti edustettuina. Syyskuun ensimmäisenä lauantaina ensi-iltansa saavassa Phantomissa esiintyvät Karjalaisen lisäksi Markus Virtanen sekä Asko Vaarala.

Lokakuussa saa ensi-iltansa suuren näyttämön Tämä on ryöstö!, jossa Vaarala pääsee virittelemään komediahermojaan. Pienen näyttämön Elämä on juhla -näytelmässä näyttelee Markus Virtasen lisäksi Maija Andersson, jonka vastuulla on myös esityksen koreografian suunnittelu.

Syksyn esityskauden päättävä Ella ja Paterock tarjoaa lastenteatteria koko suuren näyttämön leveydeltä. Paten roolin esittää Markus Virtanen, muissa rooleissa loistavat uusista kasvoista Andersson ja Vaarala.

– Onhan tässä myös jo ensi vuoden suunnitelmiakin tehty, mutta puhutaan niistä sitten vasta tuonnempana, teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen kertoo virnistellen.