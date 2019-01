Keikka-arvio: Garagefestin perjantaissa Suomi–Skandinavia: 3-0

Miksi sen nimi on Garagefest, tuumin, enkä ensimmäistä kertaa. Vanhan leipomon yläkerrassa sijaitseva rokkiluola ei juurikaan muistuta autotallia, eikä bänditarjonnassa juhli garagen räime. Siinä vaiheessa kun seisoin Tanssisali Lutakon pienellä puolella Räjäyttäjien keikan tukahduttavassa väenpaljoudessa vailla näkymää ulosmenoreitille tulvivat mieleeni kaikki autohuoltamoilla kokemani pakokauhun hetket. Juhlapaitani hiha tuntemattoman ihmisen kaljassa ja Suomen söpöin rokkibändi laulamassa Rapa-Einistä, ja näin oli happaman ja imelän cocktail valmis. Maku: perin juurin punk.

Ennen Räjäyttäjien jauhelihapitsanhajuista rokkishow’ta fiilistelin suuren lavan puolella Otra Romppasen johtaman Murheenlaakso-yhtyeen Mana Mana -tribuuttia. Rajanveto siitä kuunteleeko itse Mana Manan vai coverbändin keikkaa on hankalaa, sillä lavalla on mukana jäseniä alkuperäisestä yhtyeestä, ja tämän lähemmäksi Mana Manaa ei ilman 1991 menehtynyttä Jouni Mömmöä tulla pääsemään. Yhtyeen liimassa, tervassa ja piimässä uivan raskas soundi on maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen, ja ihmettelin jälleen miksi kukaan ei ole yrittänyt jatkaa siitä. Viikko sitten vanhan ystäväni haudanneena meinasi setin lopulla soinut Kuolla elävänä takertua pahasti kurkkuun.

Ruotsalaista näkemystä post-punkista veistellyt INVSN julisti välispiikeissään avoimesti feminististä vallankumousta ja kuinka meidän miesten pitää kuunnella naisilta missä mentiin vikaan. Just näin, mutta tehkää hemmetti sille musiikillenne jotain. Hirveätä kuunnella kun soundi ja sanoma ovat kohdillaan, mutta biiseissä ei ole ensimmäistäkään tarttuvaa koukkua saati omaperäistä ideaa. Feminismin pyörää ei tarvitse jokaisen keksiä uudestaan, mutta musiikissa totuus on toinen.

Niin ikään ajanmukaisen tervehenkisesti feminismin lipun alla kulki norjalainen Sløtface, jonka pop punk ei välttämättä ollut kamalan paljon INVSNin tyylipastissia omaperäisempää, mutta jonka musiikilliseen taikinaan oli piilotettu muutama hyvä jippo ja vielä tanssisalin ulkopuolellakin sisäkorvan jukeboksia kutkutellut melodinen koukku.

Perjantain pääesiintyjä Aavikko viimeisteli omaperäisyyspeleissä Suomi-Skandinavia ottelun lopputulokseksi 3-0 tyylipuhtaalla hattutempulla. Aavikon instrumentaalinen casio-pop menee heti ensimmäisistä tahdeista lähtien suoraan tanssijalkaan, ja noin 0,2 tonninen kriitikkonne ei voinut kuin seurata Aavikon kutsua ja jorata paita märkänä Lutakon yössä. Joskus vielä tapetoin lastenhuoneeni seinät Tomi Leppäsen kasvokuvilla ja kasvatan täydellisiä rumpaleita tulevien polvien rytmimusiikin tarpeisiin. Huikea, huikea keikka Aavikolta jälleen kerran, ja hikisen upea aloitus kaksipäiväiselle Garagefestille.