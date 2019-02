Keikka-arvio: Jaakko Eino Kalevi tykitteli aikuisdiscoa ja säästi hitit loppuun Mustan Kynnyksen keikalla lauantaina Jyväskylässä

Jaakko Eino Kalevi Mustassa Kynnyksessä 2.2.2019

Kukapa meistä ei haluaisi, että suomalainen vienti-indie lunastaa lupauksensa. Berliinissä asuvan Jaakko Savolaisen yhtyettä Jaakko Eino Kalevi voi pitää genren kärkinimenä. Bändin levy-yhtiönä toimii maineikkaan brittiläisen Dominon alamerkki Weird World. Esimerkiksi Arctic Monkeys levyttää Dominolle.

Jaakko Eino Kalevi keikkailee pääasiassa ulkomailla, joten kotiseudullaan Jyväskylässä esiintyvä Savolainen kerää yhtyeineen Mustan Kynnyksen jos nyt ei ääriään myöten täyteen, niin ainakin lähelle. Jopa Savolaisen äiti on yleisössä, kuten artisti itse avausspiikissä kertoo. Ei kuulemma yleensä tule.

Jaakko Eino Kalevin tuorein pastellisävyissä uiskenteleva korallidiscoalbumi Out of Touch (2018) liikkuu samoissa arielpinkmäisissä sävyissä, joista myös Litku Klemetti on viime aikoina ammentanut. Tosin 70-lukulaisen rockin sijaan Jaakko Eino Kalevin esteettinen valinta on hillityn aikuisrockmainen disco. Ettei nyt tempo vain liiaksi pääsisi kiihtymään.

Odotetusti keikalla keskitytään uuden levyn materiaaliin. Triolle sovitetut kappaleet svengaavat mukavan laiskanpulskeasti: lavalla on rummut, basso ja Savolainen kitaran, syntikoiden ja efektilaitteiden kera. Harmillisesti livekokoonpanoon ei kuulu saksofoni, jolla on merkittävä rooli uuden albumin materiaalissa.

Savolainen on esiintyjänä niin karismaton, että se jo itsessään viihdyttää. Vähäeleisesti lavan reunassa keekoileva nokkamies ei ota minkäänlaista kontaktia yleisöön, muutamaa sopivan kiusallista välispiikkiä lukuun ottamatta. Hauskuuttajan roolin yrittää napata itselleen rumpali, joka hokee mikkiin kappaleiden välissä “Suomi sata”. Kyllä se ensimmäisellä kerralla hymyilytti.

Jaakko Eino Kalevi tekee mid temposta hyveen. Yhtyeen kepeä, huumorintajuinen disco ei ole rajusti tanssittavaa, vaan lähinnä indiehytkyilykelpoista. Toisinaan se taiteilee vain yhden askeleen päässä ostoskeskusmusikista. Ihanan vaarallista.

Double Talkissa yhtye saa luotua miellyttävän junnaavan grooven, ja italodisco People in the Centre of the City saa yleisöön enemmän liikettä. Parhaat paukut säästetään encoreen, josta johtuen yhtye taputetaan lavalle vielä kaksi kertaa.

Flexible Heart on Jaakko Eino Kalevin läpimurtolevy Modern Lifen (2010) klassikko, joka tunnistetaan yleisössä välittömästi. Popcaan-cover Everything Nice on viimeaikaisen Jaakko Eino Kalevin isoimpia hittejä.

Näitä yleisön suosikkeja olisi voinut annostella pitkin keikkaa, sillä nyt ne tulivat yhtenä pötkönä ja jättivät vaikutelman, että keikka loppui kesken. Ainakin yleisö pääsi vauhtiin vasta encoressa pitkän mid tempo -tykittelyn jälkeen.