Keikka-arvio: Pohjoisirlantilaista räimerockterapiaa tahmaiseen torstaihin – Therapy? Tanssisali Lutakossa

Therapy? ja Huuto! Tanssisali Lutakossa 14.2.2019

Are you happy, oletteko onnellisia, kyselee Therapy?:n laulaja-kitaristi Andy Cairns useaan otteeseen kappaleiden välissä yleisöltä. Jee, minä huudan vastaukseksi. Onhan se nyt hienoa, että Pohjois-Irlannin vaihtoehtorockveteraanibändi saapuu viimein kotiseudulleni. Therapy? soitti kyllä toissa vuonna Laukaan John Smith Rock Festivalissa, mutta silloin en päässyt paikalle.

Kun yhtyettä on tullut kuitenkin seurattua jo 1990-luvun alusta, niin pakkohan Therapy?:n ensiesiintymistä Tanssisali Lutakossa on päästä todistamaan. Tahmaisesta helmikuun torstaista huolimatta. Täyttä salillista hengenheimolaisia ei ikävä kyllä saatu kasaan. Ennakkolippuja oli myyty parisensataa, silmämääräisesti arvoiden 550 henkeä vetävä sali oli reilusti puolillaan. Todennäköisesti viikonloppuna väkeä olisi saapunut enemmän. Niin laadukasta on Tanssisali Lutakon tarjonta ulkomaisten nimien sarallakin nykyään, että arki-ilta on haasteellinen jopa Therapy?:n kaltaisille nimibändeille.

On toki myönnettävä, että belfastilaistrion suurimmat massasuosion hetket ajoittuvat kauas 1990-luvulle, jolloin 1994 tullut kakkosalbuminsa Troublegum osoittautui yllätyshitiksi. Screamager ja Nowhere ovat varmasti tuttuja kappaleita jokaiselle tuolloin rockmusiikkia kuluttaneelle.

Miljoona kappaletta maailmanlaajuisesti myyneen levyn seuraajat eivät ole enää yltäneet samanlaisiin lukuihin. Therapy?:n viidestoista albumi CLEAVE julkaistiin viime syksynä. Troublegumin ilmestymisestä puolestaan tuli 25 vuotta viime viikolla.

Ei siis ihme, että Tanssisali Lutakossa kuullussa reilun puolentoista tunnin setissä molemmat kokopitkät olivat hyvin edustettuina. Vaikka Therapy? pystyisi nojaamaan 1990-luvulla nuoruusvuosiaan viettäneiden vaihtoehtorokkareiden nostalgiannälkään, on bändi valinnut selvästi toisen tien. Pitkässä encoreosuudessa kuulluista biiseistä kaksi oli uusia, Success? Success Is Survival sai kunnian lopettaa koko keikan. Bändi vaikuttikin innostuneimmalta juuri tuoreiden viisujensa äärellä.

Therapy?:n säveltaide on omintakeinen yhdistelmä rosoista punkia ja kulmikkaan metallisesti rämisevää angstista vaihtoehtorockia. Sanoituksissakin uidaan yleensä syvissä, tummissa vesissä. Synkän möykkäämisen rinnalla bändi on aina luottanut myös tarttuviin laulumelodioihin.

Tanssisali Lutakossa kävi kuitenkin selväksi, ettei Andy Cairnsin, 53, äänessä ollut tällä kertaa samaa raivoa kuin takavuosina. Väkevämpiäkin esityksiä olen mieheltä kuullut.

Vaikka vokaalipuolella vähän ohuella jäällä ajoittain harpottiinkin, kulki Cairnsin, basisti Michael McKeeganin, 47, ja rumpali Neil Cooperin, 47, soitto muuten äkäisesti. Välillä Cooperin yltiöpäiset rumpuvyörytykset lähtivät niin sanotusti lapasesta, mutta jotenkin soittajat onnistuivat kaatumaan silloinkin eteenpäin yhtä aikaa.

Siitä huolimatta, että bändi esiintyy triona promokuvissa, niin oikeasti lavalla oli neljä muusikkoa. Bändiä oli vahvistettu lavan oikeaan reunaan piilotetulla ja nimettömäksi jätetyllä kitarateknikon, taustalaulajan ja komppikitaristin roolit yhdistäneellä herralla.

Eläkkeelle en Therapy?:a missään tapauksessa vielä passittaisi. Vaikka orkesterin perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta, on herrojen otteissa niin lavalla kuin levyilläkin edelleen äkkiväärää tuimuutta. Tämänkaltaiselle terapialle on aina tilausta.

Illan aloittanut helsinkiläinen Huuto! tarjoili puolen tunnin lämmittelysetissään todella napakkaa kitararockia. Juuri uuden mainion Metamarket-ep:n julkaissut kvartetti teki vasta paikalle raahautuvan yleisön edessä selväksi, että nyt lavalla on osaavia pelimanneja. Bändin viimevuotinen debyyttialbumi Maailma on SS-market on sekin mitä erinomaisin tuttavuus. Tanssisali Lutakon raapaisun perusteella tuli sellainen olo, että tämä yhtye pitää päästä näkemään uudestaan. Ja pian.

Therapy? ja Huuto! esiintyvät vielä perjantaina 15.2. Tampereella ja 16.2. Helsingissä.