Keikka-arvio: Punk-klassikot rautaisessa terässä

Hulkon Antti, eli tutummin Andy McCoy on täydellinen lead-kitaristi Pelle Miljoona Oy:hyn. Riikinkukkomaiseen pukuun sonnustautunut konkari ajaa musiikillisen moottoripyöränsä tämän tästä umpipetäjikköön, josta tuhannen kokaiinikilon itseluottamuksella taiteilee menopelin takaisin polulle viileästi kuin nuori James Dean – vain jatkaakseen kaasu pohjassa ja mitään oppimatta pian kohti seuraavaa tienpiennarta. Jos tätä ei ole punk, en ymmärrä aiheesta mitään.

”Hei, ei oo totta, että olen tyhmä koska en pärjää koulussa! Mä en jaksa kuunnella enkä viitsi lukea, ajatukset on muualla silti en oo: tyhmä!”

Näin Pelle Miljoona kuvasi ADHD:n naiivin samaistuttavalla tavalla jo vuonna 1980, kauan ennen systeemi tai opettajat tajusi ilmiöstä mitään. Kuinka moni entinen nuori on saanut Pellen teksteistä vahvistusta ja voimaa omalle erityisyydelleen?

”Olen kaunis, olen rohkea, olen vapaa, syntynyt voittamaan!”

Loppuunmyydyn tanssisali Lutakon todistuksella väittäisin, että hyvin moni.

Neljäkymmentä vuotta on populaarimusiikissa pitkä tovi. Silti sieluni jukeboksissa Pelle Miljoona Oy on soinut aina juuri sellaisena kuin mitä saimme nähdä ja kuulla Lutakon lavalla vappuaattona. Moottoritie on kuuma -albumilla soi iätön, ikuinen nuoruus, jossa oli jotain vanhaa jo kun reilusti alta parikymppiset Sam Yaffa ja Andy McCoy kaahasivat ensimmäisen kerran vinyyliraitaa yhtiön riveissä.

Soittokunto bändillä on pysynyt ihailtavan tiukkana. Tumppi Varosen ja Sam Yaffan komppi on suomipunkin mitassa kultaa; varma ja etenevä, mutta yhä vaarallinen. Aivan samoja laatusanoja ei voi käyttää kuvailemaan tilannetta silloin kun Pelle itse istuu rumpupallille ja Tumppi siirtyy pystysolistiksi; Varosen punk-tenorissa on kyllä voimaa, räkää ja terää, mutta Pellen musiikilliset vahvuudet eivät ole jämäkässä komppisoitossa.

McCoy sai myös soolohetken coveroidessaan suomeksi Blue Öyster Cultin Don’t Fear the Reaperin. Kuin Romeo ja Julia – kuin Andy ja Angela.

Moottoritie on kuuma -albumin klassikkoraitojen lisäksi kuultiin uusiä sävellyksiä viime vuoden lopulla ilmestyneeltä Anna soihtusi palaa -ep:ltä. Uudet biisit eivät ole kokonaan kehnoja, joskin eivät vertailussa voi pärjätä klassikkoalbumin neljän vuosikymmenen kuorruttamalle nostalgialle.

Klassikkoalbumin nimiraita kuulosti lopulta keikan ainoalta kappaleelta, johon esittävä orkesteri oli tyystin kyllästynyt. Täysi tanssisalillinen vappukansaa koki tilanteen kuitenkin toisin ja jäi aloilleen piiskaamaan yhtyettä encoreen.