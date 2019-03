Keikka-arvio: Zappa ja Marzi ne yhteen soppii – Ilmavoimien Big Band & Marzi Nyman Tribute to Frank Zappa ravintola Fanerissa 22.3.

Ilmavoimien Big Band & Marzi Nyman

Tribute to Frank Zappa

Ravintola Faneri 22.3.2019

Ilmavoimien Big Band nostaa profiiliaan vuosi vuodelta. Taiteellinen linja on levoton ja se on hyvä. Tekemällä rytmimusiikkia monipuolisesti viihteestä avantgardeen orkesteri on rakentamassa itsestään koneiston, joka selviää kuivin jaloin mistä hyvänsä.

Soittajien kasvattaminen monipuolisuudella on kuin rahaa pistäisi pankkiin. Samalla IBB pystyy myös jatkuvasti kasvattamaan yleisöään, tartuttamaan bigband-hurman yhä uusiin kuulijoihin.

Rockin avantgardesta jazzrockin ja nykytaidemusiikin puolelle laajentanut Frank Zappa (1940–1993) ei tuntunut etukäteen mitenkään varmalta yleisömagneetilta, sen verran haastavaa ihan perus-Zappakin on, mutta niin vain Paviljongin Faneri-ravintola pullisteli taas yleisöä.

Tällä kertaa magneetteja olikin kolme: salissa oli sekä Ilmavoimien Big Bandin omaa varmaa perusyleisöä, että Zappan ja solistina soittaneen kitaristi Marzi Nymanin faneja.

Ja Marzihan osaa Zappansa, UMO Jazz Orchestran Zappa-solistina kitaristi soitti jo vuosituhannen alussa.

Ohjelmisto vältteli kiitettävästi soitetuinta Zappaa, ja oli löytänyt tämän ikianarkistin kappaleista jopa levollista soitettavaa. Muutamista varsinaisista “hiteistä” klassisin oli Hot Rats -levyn Peaches en Regalia, joka asettui hyvin luonnikkaasti big bandille. Sektiot vuorottelivat eläväisesti ja kun kaikki soivat yhdessä, katto taisi nousta pari senttiä silkan musiikillisen voiman pakottamana.

Nyman sai runsaasti tilaa kautta illan, ja parhaimmillaan soolot olivat sulaa laavaa, polttavan kuumia ja kaikki esteet tieltään raivaavia. Nymanin bravuuri, scat-laulun ja kitaran unisono-improilu, oli jälleen kerran huimaa kuultavaa. Iltapuhteensa Nyman huipensi finaalin kilpasooloilussa yhdenvertaisena loistaneen alttofonisti Aki Vänskän kanssa.