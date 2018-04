Keinottelua sodan jälkeen – Näkemiin taivaassa on suuren rahan veijarielokuva Ranskasta

Ranskan Jussien eli Cesar-gaalan suurin yllättäjä oli epookkielokuva ensimmäisestä maailmansodasta ja sen jälkipyörteistä. Näkemiin taivaassa perustuu Pierre Lemaitren samannimiseen romaaniin, joka voitti maan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon Goncourtin.

Aiemmin komedioista tunnettu Albert Dupontel sai parhaan ohjauksen palkinnon. Hänet ja Lemaitre palkittiin myös käsikirjoituksesta.

Näyttelijänä hyvin menestynyt Dupontel ei ollut aiemmin ohjannut suuren kokoluokan elokuvaa. Näkemiin taivaassa on traaginen veijaritarina, jonka budjetti on peräti 20 miljoonaa euroa.

– Minusta elokuva heijastaa elämää: se on hauska ja se on myös tummasävyinen. Jopa synkät kohtaukset saavat katsojia nauramaan, Dupontel sanoo.

– Elämä on absurdia. Sota on inhimillisen elämän absurdien piirteiden tiivistymä. Sodan aloittaminenkin on ihmisten tekemä päätös.

Dupontel kuvailee surullisuuden ja huumorin yhdistämisen olleen viihteen ytimessä Chaplinin ajoista alkaen.

– Pelastakaa sotamies Ryan on realistinen, jokin toinen sotaelokuva on hauska. Näiden asioiden yhdistäminen on riski, mutta joskus tarpeen.

Pääosaan pakon edessä

Juoksuhaudoista alkava tarina keskittyy sotaveteraaneihin, jotka selvisivät kunnianhimoisen ja omiaankin tahallisesti surmanneen upseerin hulluudelta. Paluu yhteiskuntaan alkaa pohjalta.

Päähenkilöt keräävät itselleen omaisuuden huijaamalla omaisia kauppaamalla sankarivainajien muistomerkkejä. Sosiopaattinen upseeri puolestaan pistää frangeja omaan taskuun sotilashautausmaista vastaavana virkamiehenä, joka keksii makaabereja vippaskonsteja.

Dupontelin mukaan romaani on sodan ja rahan vallan vastainen ja elegantti julistus.

– Tavatessamme Lemaitren kanssa sanoin lukeneeni kirjan näin, ja hän sanoi olevansa sen sisällöstä samaa mieltä.

Dupontel itse näyttelee yhtä päärooleista. Alun perin hänen piti kuitenkin vain ohjata elokuva. Osaan roolitettu Bouli Lanners vetäytyi viime hetkellä työuupumuksen vuoksi. Oli raskasta näytellä ja ohjata, Dupontel kuvailee.

– Tosin tätä kautta olin lähempänä toisia näyttelijöitä. He näkivät, kuinka hikoilen enkä ehdi edes lounaalle. Digitaalinen kuvankäsittelytekniikka hämmästytti elokuvantekijää, joka oli ohjannut aiemmin vain nykyaikaan sijoittuvia komedioita. Joukkokohtauksiin tarvittiin enimmilläänkin satakunta oikeaa näyttelijää.

– Erikoistehostemies kysyi, kuinka monta ihmistä haluat kuvaan? Kysyin, onnistuisiko 5–6 tuhatta? Se ei ollut ongelma.

Historia opettaisi

Näkemiin taivaassa on ohjaajan mukaan varoittava elokuva. Dupontel sanoo kapitalismin venyvän mielipuolisuuteen. Hänen mukaansa vuoden 1929 pörssiromahduksen aiheuttajat olivat osaltaan vastuussa Saksan sortumisesta natsismiin.

– Amerikkalaiset loivat kaaoksia Euroopassa. Sama jatkuu yhä. Se on pelottavaa, Dupontel sanoo.

– Versailles'n rauhansopimuksen jälkeen Saksa oli köyhä. Ensimmäinen maailmansota johti toiseen. Mitä seuraavaksi? Trump on hullu. Minä ristin sormeni. Ihmiskunta voisi oppia virheistään. Niin ei tehdä, Dupontel sanoo.

– Elämme typeryyden ja historiattomuuden aikaa.