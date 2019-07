Keitele vehmas ja virtaava Veiksel kohtaavat Marjo Hallilan taiteessa Äänekoskella

Lähdön jälkeen, ennen paluuta on Suolahden sörkänmäkeläisen taiteilijan Marjo Hallilan uuden näyttelyn teema. Äänekosken kaupunginkirjaston Hoikkassalissa heinäkuun 27. päivään kestävä näyttely pohjautuu paikkaan, aikaan sekä kuulumisen ja kuulumattomuuden käsitteisiin.

Näyttelyn teokset ovat sarja abstrakteja maalauksia, jotka yhtä Suolahdessa maalattua teosta lukuun ottamatta on maalattu Varsovassa. Hallilan maalaukset syntyvät kokemuksen ja vaikutteiden kautta. Ne liikkuvat ajassa ja paikassa, ja niihin tallentuvat maalaushetken tunnetilat ja havainnot. Tämä on usein tiedostamatonta, ja taiteilija huomaa sen vasta jälkeen päin. Työskennellessään Hallila ei suunnittele lopputulosta ennakkoon vaan luottaa intuitioon. Hänelle maalaaminen on jatkuva prosessin tila, jossa voi luoda, rikkoa ja yhdistää.

Näyttelyssä on esimerkiksi esillä taiteilijan Varsovassa viimeisenä asuinvuotenaan maalaama, alun perin lähes kymmenmetrinen maalaus, joka myöhemmin on hajotettu useamman erillisen teoksen kokonaisuudeksi.

Vuonna 1969 syntynyt Hallila valmistui taiteen maisteriksi Varsovan kuvataideakatemiasta vuonna 2017 pääaineenaan taidegrafiikka ja sivuaineenaan maalaustaide.Valmistumisen jälkeen Hallilan grafiikkaa ja julisteita on ollut mukana kansainvälisissä grafiikan ja julistetaiteen biennaaleissa ja triennaaleissa Japanissa, Puolassa, Kroatissa ja Slovakiassa. Hallila opiskeli ja työskenteli Varsovassa vuodet 2013–2018.

Näyttelyn viimeisenä päivänä lauantaina 27.7. taiteilija on paikalla näyttelyssä ja kertoo työskentelystään

Marjo Hallila: Lähdön jälkeen, ennen paluuta. Maalauksia. Äänekosken Hoikkassalissa 3.–27.7.