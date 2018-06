Kesäkohde: Kolme keskisuomalaista taiteilijaa esittäytyy Miina Äkkijyrkän ja Nanna Suden kanssa Luston vanhalla asemalla Punkaharjulla -Luston vanha asema taidemesenaattiparin kesäkoti

Luston vanha asema

Aseman Taidelaituri 2018

Punkaharjulla on totuttu näkemään taidetta kesäisin. Taidekeskus Retretin aika kesänäyttelyineen on ohi, mutta lähistöllä kuhisee.

Toisen kesänsä aloitti Luston vanha asema, jonka omistavat Hannu Huitti ja Mikko Ranta-Huitti. Pariskunnalla on päätyönään keinosiemennysyritys ja maatila Lopella, mutta he ovat myös taidemesenaatteja ja -keräilijöitä. Lusto on omistajilleen ”kesäkoti”, kolmas koti sijaitsee Helsingissä.

Ennallistettu, jugendhenkinen asema on viehättävä, matalan kynnyksen näyttelypaikka, jonne sisäänpääsy on maksuton. Rakennukseen on luotu erilaisia interiöörejä, joissa voi vapaasti istuskella. Junat pysähtyvät yhä Luston asemalla. Jokainen tulija näkee ensimmäiseksi asemapihalla monimetrisen Miina Äkkijyrkän peltivasikan. Äkkijyrkän lehmäveistosten hallittu muotokieli pysäyttää aina, oli materiaalina sitten autonpelti tai pronssi. Asemalla ja pihapiirissä on useita Äkkijyrkän lehmäveistoksia.

Aseman taidepalettiin kuuluu sekä pysyviä veistoksia että vaihtuvia näyttelyitä. Taidetta on tarjolla pienimuotoisemmin talvisinkin, jolloin asemalla järjestetään kursseja maanviljelijöille.

Viime kesän päänimi Äkkijyrkkä on valinnut tämän kesän päätaiteilijaksi Nanna Suden. Linjana on, että kesän päätaiteilija valitsee seuraavan. Nanna Suden kiinnitys ensi kesäksi on kuvataiteilija Hannu Palosuo.

Symbolistisista maalauksistaan tunnettu, taidesijoittajien suosikki Susi viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaansa sekä 30-vuotistaiteilijajuhlaansa. Suden maalaukset näyttävät nauttivan saadessaan välillä irrotella kaukana gallerioiden valkoisista seinistä. Esillä on kokonaisuus 2000-luvun töitä, neljä uuttakin maalausta tältä keväältä.

Ulkorakennuksissa esittäytyvät keskisuomalaiset taiteilijat: kuvanveistäjä Kristian Venäläinen, lasitaiteilija Katja Rauhamäki ja kuvataiteilija Päivi Latvala. Venäläinen ja Rauhamäki ovat Laukaasta, Latvala Uuraisilta.

Taidekeräilijöiden uusimpia hankintoja on lasitaideteos Odotus Rauhamäeltä. Teos levittäytyy asemarakennuksen odotushallin yläikkunoihin. Ikkunoita on 12, ja jokaiseen on tehty oma työnsä, lähdön tai paluun tunnelmia heijastava.

Lasiteos on Rauhamäen suurin tilaustyö. Taiteilija kierrättää teoksissaan vanhaa ikkunalasia, jonka hän sulattaa uudelleen. Kuvat on maalattu kynäruiskulla. Rauhamäen teos on hillitty ja puhutteleva.

Aseman pihassa vanhan maakellarin täyttää Rauhamäen lasiteos Pidättelemättömien kyynelten kellari, joka on esillä tämän kesän.

Keramiikkaa päämateriaalinaan käyttävä Venäläinen kokoaa Eräs evoluutio -kokonaisuutensa kolmeen huoneeseen vanhassa matkatavaramakasiinissa. Isoimmassa tilassa ovat ”siivekkäät” keramiikasta, pronssista ja puusta. Kaarevat muodot ja raskaat ja kevyet materiaalit yhdistyvät teoksissa.

Pienissä huoneissa on kookkaita Earth-vateja sekä tilateos Ylösnoussut, joka rakentuu mm. vanhasta rautasängystä, keramiikkalaatoista ja vedestä.

Kävijä voi valella vettä laatoille kuin nostaakseen hahmon ylös pinnasta taiteilijan sanojen mukaan lohdullisena sakramenttina. Hiljakseen tippuvan veden ääni merkitsee taiteilijalle rauhan kokemista.

Latvala viettää 10-vuotisjuhlavuottaan lehmien maalarina. Ilmeikkäät eläimet ovat pienessä aitassa kuin kotonaan. Taiteilijalla on huoli kotimaisen maaseudun säilymisestä ja lapsista, jotka eivät koskaan ole nähneet elämiä niiden luontaisessa ympäristössä.

Latvalalle lehmä on kaunis, tasainen ja rauhoittava eläin, oma persoonansa: ”tuotantoeläimetkään eivät ole samasta muotista”, hän sanoo.

Omistajat kartuttavat mittavaa taidekokoelmaansa aktiivisesti. Taidetta hankitaan fiilispohjalta ”sitä mistä tykätään, elävästä, väreistä, esittävästä, arvonsa säilyttävästä”, vailla rajaavaa sijoitusmieltä.

Kokoelman taiteilijanimiä ovat muiden muassa Äkkijyrkkä, Anton Ravander-Rauas, Ilmari Huitti, Kaapo Virtanen ja Leo Holmgren.

Luston vanha asema on otettu hyvin vastaan. Kävijä pitää myös paikan tunnelmasta, josta puuttuu kaupallisuus, vaikka työt kaupan ovatkin. Vastapäätä sijaitsee elämyksellinen metsämuseo Lusto.

Näyttely on avoinna 15.8. saakka. Osoite Finlandiantie 58, Punkaharju.