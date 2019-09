Keski-Suomen teattereissa nähdään tänä syksynä 18 ensi-iltaa – tässä näytelmät esittelyssä

7.9.

Jyväskylän kaupunginteatteri: Phantom – Pariisin oopperan kummitus

Arthur Kopitin kirjoittama ja Maury Yestonin säveltämä musikaali perustuu tunnettuun kauhuromanttiseen romaaniin. Kummituksena Riku Pelo, tämän rakastettuna vuorottelevat Saara Jokiaho ja Johanna Isokoski. Ohjaus on Maiju Sallaksen. Esitetään suurella näyttämöllä.

7.9.

Jyväskylän ylioppilasteatteri: Takaisin kotiin – monoantologia

Viiden monologin kooste pohtii identiteettiä ja minuutta. Tekstit ovat syntyneet keväällä 2019 Joanna Heinosen vetämän kirjoituskurssin yhteydessä. Käsikirjoittajat ovat Riku Suonio, Moona Veijola, Eeva Sutinen, Petra Luukkainen ja Panu Ilén. Marianne Susi, Visa Niemelä, Jukka Hämäläinen, Rosa Heikkinen ja Tuija Kytölä sekä Jenna Rauvala ohjaavat. Esitetään Galleria Hopassa. Kantaesitys.

14.9.

Huoneteatteri: Takapenkki

Mirka Seppänen ohjaa Huoneteatterille kolmen vuoden tauon jälkeen. Takapenkki on Laura Lehtosen toiseen romaaniin (2017) perustuva näytelmä, tragikomedia nykypäivän Suomesta. Päähenkilöitä ovat tyhjän pesän syndroomasta kärsivä keski-ikäinen työvoimavirkailija Tuula, tämän hankala asiakas Aleksi ja vahinkoraskaaksi päätyvä lukiolaistyttö Elina. Romaanin on dramatisoinut ohjaaja Seppänen. Esitetään Huoneteatterilla. Kantaesitys.

14.9.

Teatterikone: Tartsan ja muoviviidakko

Aaro Vuotila ja Minna Tuomanen näyttelevät ilmastonmuutos- ja muovijäteteemaisessa lastennäytelmässä. Annu Sankilampi ohjaa, myös Minna Tuomasen vatsastapuhumistaitoja hyödynnetään. Esitetään Juomatehtaan studiolla. Juttu viereisellä sivulla. Kantaesitys.

5.10.

Jyväskylän kaupunginteatteri: Tämä on ryöstö!

Brittikomediassa seurataan epäonnista timantinryöstöyritystä 1950-luvun Englannissa. Esitys tehdään yhteistyössä Suomalaisen musiikkikampuksen kanssa. Ohjaus Snoopi Sirenin, rooleissa muun muassa Asko Vaarala, Jukka-Pekka Mikkonen, Hegy Tuusvuori, Hannu Lintukoski ja Aaro Vuotila. Esitetään suurella näyttämöllä.

5.10.

Jyväskylän kaupunginteatteri: Elämä on juhla

Dramatisoitu laulukooste, jonka ohjaa parin vuoden poissaolonsa jälkeen kaupunginteatterin riveihin palannut Anssi Valtonen. Maija Andersson, Anneli Karppinen, Taina Reponen ja Markus Virtanen laulavat, teatterin kapellimestari Jari Puhakka säestää koskettimilla. Esitetään pienellä näyttämöllä.

12.10.

Eurooppa Neljä: Harmony Sisters

Jari Silventoisen kirjoittama ja ohjaama musiikkinäytelmä kertoo maankuulun laulutrion tarinan maineeseen ja menetykseen. Pääosissa Maiju Jokinen, Neija Välilä ja Tiina Iisala, sivuroolit urakoi ohjaaja Silventoinen. Esitetään TE4-klubilla Sepänkeskuksessa. Kantaesitys.

18.10.

Huoneteatteri: Tarkastaja saapuu

J.B. Priestleyn vuonna 1945 kirjoittama jännitysnäytelmä käsittelee muun muassa moraalia, luokkaeroja sekä rahan ja vallan vaikutusta. Ohjaus on Antti Viitamäen, rooleissa muun muassa Petteri Olkinuora, Pekka Ahonen, Pauliina Siekkinen, Jouni Huhtaniemi, Aapo Salonen ja Jenna Simpanen. Esitetään Huoneteatterilla.

26.10.

Murmuu-teatteri: Hulvaton hotelli

Kymmeneen vuoteen Jyväskylän seudulla ei olekaan esitetty Ray Cooneyn tunnettua farssia, Hulvatonta hotellia. Sen ohjaa Murmuulle Kirsi Sulonen. Esitetään Muuramen kulttuurikeskuksessa.

2.11.

Eurooppa Neljä: Kolme kymppiä – yhtä juhlaa!

Eurooppa Neljän uuden revyyn on kirjoittaa Janne Viitaniemi ja ohjaa Antti Lattu. Kantaesitys TE4-klubilla, myöhemmin Kolme kymppiä nähdään Jyväskylässä myös ainakin Paviljongissa. Kantaesitys.

2.11.

Teatterikone: Remontti

Annu Sankilammen kirjoittamassa ja ohjaamassa komediassa perhe palaa lomamatkalta ja havaitsee, että anoppi on aloittanut omin luvin talossa suurremontin. Sankilampi, Aaro Vuotila, Jussi Helminen ja Minna Tuomanen näyttelevät. Esitetään Juomatehtaan studiolla. Kantaesitys.

8.11.

Ad Astra: Maailmankaíkkeuden nopein kello

Merkillisten tunnelmien mestarina tunnetun Philip Ridleyn romaani Riku Suonion ohjaamana näyttämöversiona, tarina narsismista ja henkisestä väkivallasta. ”Ehkä kauhun puolelle luiskahtaa”, Suonio sanoo. Rooleissa Mikko Hintikka, Eemeli Rytkönen, Petra Luukkainen, Juuso Porras ja Silke Valkeinen. Esitetään Vakiopaineen teatteritilassa.

10.11.

Jyväskylän ylioppilasteatteri: Myrsky

JYT tarttuu Shakespearen klassikkoon, Erika Hast ohjaa, tyylilajina ”absurdi klovneria”. ”Taidetta yritettiin tehdä, mutta pelleilyksi meni”, sanoo Hast. Rooleissa muun muassa Patrik Behm, Wilma Mäkinen, Taru Norrena ja Visa Niemelä. Esitetään Ilokivessä.

16.11.

Kanavateatteri: Teetä vaikka väkisin

Kanavateatterin joulunalustuotanto on jo toista vuotta peräkkäin ranskalaiskomedia. Viime vuonna nähtiin Palkkamurhaajan painajainen Annu Sankilammen ohjauksessa, nyt Taru Eskonen-Myllylä ohjaa Teetä vaikka väkisin -hauskuutuksen. Siinä nykyajan teatteriseurue valmistelee 1800-luvun ranskalaiskomedian ensi-iltaa, ja kaikki menee tai vähintäänkin on mennä iloisesti pieleen. Esitetään Kanavateatterissa Laukaan Kuusassa.

15.11.

Huoneteatteri: 39 askelta

Miestä epäillään murhasta, hän pakenee ja yrittää todistaa syyttömyytensä. Jani Ahosen ohjaama jännäri perustuu John Buchanin romaaniin (1915) ja Alfred Hitchcockin sen pohjalta ohjaamaan elokuvaan (1935). Esitetään Huoneteatterilla.

16.11.

Jyväskylän kaupunginteatteri: Ella ja Paterock

Timo Parvelan kirjoihin perustuvia näytelmiä on viime vuosina Jyväskylässä nähty Teatteri Eurooppa Neljän tuotantoina. Nyt Parvelan suosittuun romaaniin tarttuu kaupunginteatteri, ja koskapa kirja käsittelee musiikkia, on lopputulos luontevasti musiikinäytelmä. Ellana Saara Jokiaho. Ohjaus on Katriina Honkasen. Esitetään suurella näyttämöllä.

17.11.

Teatteri Kruuvaus: Kate Winsletin hiukset

Riku Suonio ohjaa Eeva Åkerbladin kirjoittaman tragikomedian, jossa nainen vetäytyy ullakolle kirjoittamaan kirjaa, aiheena välirikko parhaan ystävän kanssa. Näyttelemässä Tiina Laitinen, Emmi Aarnio-Metsänen ja Jari Erma. Kruuvaus on Laitisen ja Aarnio-Metsäsen yritys, jonka tunnetuinta toimintaa on suosittu, runsaasti keikkaileva bilebändi Kruuvaus. Aiemmin Kruuvaus on esittänyt lastenteatteria, mutta Kate Winsletin hiukset on ryhmän ensimmäinen aikuisille suunnattu puheteatterituotanto. Esitetään Juomatehtaan studiossa. Kantaesitys.

Marraskuussa lisäksi

Kansannäyttämö: Jatkuvaa kasvua

Laura Häkkinen ohjaa Esa Leskisen ja Sami Keski-Vähälän näytelmän, jossa perheenisä, insinööri Antero Alapylpyrä menettää työpaikkansa, ryhtyy grilliyrittäjäksi ja sortaa maailmantalouden sekaannukseen.

Esitetään Teatteri Miilulla. Ensi-iltapäivä varmistuu syksyn kuluessa.