Keski-Suomesta lähtöisin olevan Magdalena Hain teos Finlandia-ehdokkaaksi – lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinnosta kisaa kuusi kirjaa

Jyväskylän seudulta kotoisin olevan Magdalena Hain teos Kolmas sisar (Otava) on ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnolle.

Pseudonyymillä eli salanimellä kirjoittava Hai asuu Maskussa.

Ehdokasromaani kertoo kahdesta aikuisuuden kynnyksellä olevasta noidasta, jotka joutuvat pakenemaan kodistaan Royaumen valtakunnasta. Teos aloittaa Royaumen aikakirjat -sarjan.

Raadin mukaan Hain kirja on viisas ja viihdyttävä ja imee lukijan maagisiin maailmoihinsa. "Kerroksellinen, yllättävä ja monitasoinen tarina kiertyy hiljalleen auki ja paljastaa salaisuutensa. Teoksen kieli ja maailmat, juonellinen rytmi ja henkilökuvaus muodostavat herkullisen ja ehyen kokonaisuuden."

Muita ehdokkaita ovat Taru Anttosen ja Milla Karppisen toimittama Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille) – Kertomuksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan (Into), Siiri Enorannan Tuhatkuolevan kirous (WSOY), Maija ja Anssi Hurmeen Skuggorna/Varjostajat (Schildts & Söderströms / S & S), Riina Mattilan Järistyksiä sekä Sanna Sofia Vuoren kirjoittama ja Linda Bondestamin kuvittama Ägget / Muna (Förlaget/Teos).

Raadin perustelut:

Sankaritarinoita tytöille:

"Teos tekee näkyväksi tyttöjen ja naisten kyvykkyyden, tahdon ja rohkeuden monilla eri aloilla ja eri aikakausina. Vaikka kirjoittajia ja kuvittajia on paljon, kokonaisuus on yhtenäinen niin kielen, tyylin kuin kuvituksen ja taiton kannalta. Tiedon ja sadun yhteenpunominen on onnistunutta ja pienempikin lukija kykenee ymmärtämään ja hahmottamaan tarinat. "

Tuhatkuolevan kirous:

"Upeasti ja kauniilla, huolellisesti valituilla sanoilla kirjoitettu teos maalaa lukijan eteen uskottavan maailman. Omalakisen ja vahvaäänisen romaanin henkilökuvaus, juoni ja inhimillisyys tuovat esiin lapsuuden lopun, hyvän ja pahan, ilon ja surun. Eheä ja varma lukuelämys."

Varjostajat:

"Monitasoinen kuvakirja käsittelee onnistuneesti ja konkreettisesti surua ja menetystä. Tarina, kuvitus ja taitto muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Värimaailma ja juoni kuljettavat lukijan kohti valoa: Surusta voi päästää irti. Teoksen tunnemaailma tavoittaa sekä lapsen että aikuisen."

Järistyksiä:

"Kaunis rakkaustarina itsensä löytämisestä tarjoaa samaistumispintaa ja rohkeutta kohdata oma tapansa olla. Teos käsittelee ensirakkautta koskettavasti ja ulottaa teeman kysymyksiin seksuaalisesta ja sukupuolisesta identiteetistä: Kaikilla on oikeus rakkauteen. Hyvällä kielellä kirjoitettu tarina pitää otteessaan alusta loppuun."

Muna:

"Tarina, kieli ja kuvitus muodostavat hiotun, temaattisesti ja tyylillisesti riemastuttavan kokonaisuuden. Kutkuttavat hahmot, yksityiskohdat ja yllätyksellisyys ulottuvat joka tasolle ja saavat niin lapsi- kuin aikuislukijankin hykertelemään. Värikäs kirja sopii luettavaksi yksin ja yhdessä."