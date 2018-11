Keski-Suomi jyrää Työväen näyttämöpäivillä – neljäsosa Suomen tärkeimmän harrastajateatterikatselmuksen teattereista on taas Jyväskylästä

Työväen näyttämöpäivien vuoden 2019 esitykset julkistettiin tiistaina. Mikkelissä vuosittain järjestettävä tapahtuma on maan tärkein harrastajateatterikatselmus, johon haki tällä kertaa 55 ryhmää. Kyseessä on uusi ennätys.

Esitysvalinnat teki näyttelijä, teatteritaiteen maisteri Jarkko Lahti. Hänet tunnetaan muun muassa palkintoja keränneestä pääosasuorituksestaan muutaman vuoden takaisessa Hymyilevä mies -elokuvassa.

Lahti valitsi ohjelmistoon 13 ryhmää, joista peräti kolme eli lähes neljäsosa on Jyväskylästä. Yhdestäkään toisesta kaupungista mukana ei ole kuin yksi ryhmä.

Jyväskylästä mukana ovat Huoneteatterin Kirjopesu, Puskakollektiivin Toinen näytelmä ja Ad Astran Viettelyksen asuntovaunu.

Jyväskyläläisten mukanaolo ja täkäläisten teatterien suhteellinen yliedustus ei ole mikään uusi juttu. 2010-luvulla jyväskyläläisiä on valittu Mikkeliin joka vuosi, ja useimpina vuosina mukana on ollut kaksi tai kolme teatteria. Kaikkein useimmin mukana on ollut Huoneteatteri.

Nyt mukaan valituista jyväskyläläisnäytelmistä kaksi jatkaa yhä esityskauttaan. Ad Astran Viettelyksen asuntovaunua esitetään Vakiopaineessa, Kirjopesua Huoneteatterissa. Puskakollektiivin Toinen näytelmä nähtiin Yläkaupungin yö -festivaalilla Juomatehtaassa ja kesällä sillä oli lyhyt esityssarja Vakiopaineessa.

Viettelyksen asuntovaunun on ohjannut Erika Hast, ja Hastin ohjaama näytelmä tuli valituksi Työväen näyttämöpäiville nyt kolmatta kertaa peräkkäin.

Näyttämöpäivät on tuttu myös Kirjopesun ohjaajalle Mika Terävälle. Ensimmäinen hänen ohjaamansa näytelmä oli Mikkelin ohjelmistossa vuonna 2001.

Jyväskyläläisten lisäksi festivaalilla nähdään Teatteri Rajarikon Lampaat, Ylimuonion urheiluteatterin Ei kyyneltäkään virrannut, Ofelia-ryhmän Arjen yksinäiset, Teatteriryhmä Lataamon Älli Bälli, Ykspihlajan Työväennäyttämön Punahukka, Mikkelin Poikateatterin Pelkokompleksi, Teatteri Koomaan On isis, Hurmaryhmän Vuoriston kaunotar, Ilmaisukoulu Tuikkeen ja Tuli-ryhmän Cabaret Noir sekä JoJo-teatterin Suden nälkä.

Mukana on muun muassa absurdia satiiria, dokumenttiteatteria, draamaa, kabareeta ja komediaa. Valitut esitykset edustavat maantieteellisesti Suomea Ylimuoniosta Helsinkiin ja Turusta Joensuuhun.

”Valinnoissani olen halunnut tukea uusia harrastajia ja tuoreita kollektiiveja, jotta harrastajakenttä myös tulevaisuudessa on mahdollisimman rikas ja kirjava. Keskeinen arvo kaikkien valintojen ytimessä on moniäänisyys, epätäydellisyydestään riemuitseva omaleimainen ja piinallisen aito Suomi. Lisäksi koen vahvasti vastuuni, osana suomalaista tasa-arvotyötä, tehdä tilaa naisten kokemusmaailmalle tämän ohjelmiston puitteissa”, Jarkko Lahti kertoo festivaalin tiedotteessa.

Festivaalin raati on nimekäs: mukana ovat Leea Klemola, Mikko Roiha, Taisto Reimaluoto, Kirsikka Moring, Sirpa Riuttala ja Tanja-Lotta Räikkä.

Työväen Näyttämöpäiviä vietetään Mikkelissä 25.–27. tammikuuta ensi vuonna.