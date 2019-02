Keskisuomalaiset nuoret soittajat valmiina Juhani Heinonen -viulukilpailuun – kisaan osallistuu ennätykselliset 65 nuorta viulistia ympäri Suomen

Kahdeksan päivää ennen kilpailun alkua nuorten viulistien olo on jännittynyt, mutta varma. Takana on pitkä intensiivinen harjoittelukausi, joka on tarkoittanut soittamista joka päivä vähintään tunnin ajan.

Tänä vuonna Juhani Heinonen -kilpailuun osallistuu ennätysmäärä 10–24-vuotiaita soittajia, kaiken kaikkiaan 65. Merkittävä syy suosion kasvuun johtuu kilpasarjojen uudistuksesta. Tällä kertaa kilpailussa on kahden sijaan kolme eri-ikäisten sarjaa. Nuorimpien sarjassa soittavat 10–12-vuotiaat, keskisarjassa 13–15-vuotiaat ja vanhimpien sarjassa 16–24-vuotiaat viulistit.

Keski-Suomesta mukana on kahdeksan nuorta Jyväskylästä, Keuruulta ja Laukaasta. Torstaina heistä viisi kokoontui yhteen Hannikaissaliin, Suomalaisen musiikkikampuksen tiloihin, missä myös itse kilpailu järjestetään maaliskuun alussa.

Vaikka nuoret ovat tehneet paljon töitä kilpailun eteen, mitään suuria odotuksia heillä ei ole.

– Suurin asia on tällä hetkellä se, että pääsee ylipäätään osallistumaan kilpailuun. Tässä on ollut paljon teknisiä ja musiikillisia haasteita. Opettajani mukaan olen kehittynyt kilpailuharjoittelun myötä monta askelta, jyväskyläläinen Hanna-Maria Tikka, 17, kertoo.

Tikalle viulukilpailu on ensimmäinen koskaan, ja hän aikookin harjoitella tiiviisti kilpailun alkuun asti.

– Totta kai täytyy myös rentoutua, mutta pakko myöntää, että soittamista on lähes mahdotonta olla ajattelematta.

Kilpailun järjestelyihin tiiviisti osallistuneet Gradian lehtori Kait Kenner, Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön hallituksen jäsen Juha Heikkinen sekä säätiön asiamies Helvi Kangas ovat osallistujamäärän kasvusta innoissaan. Heidän mukaansa nyt kilpailusta voi puhua jopa festareina.

– Tänä vuonna osallistujamäärä on kasvanut myös maantieteellisesti. Aiemmin osallistujia on tullut lähinnä etelästä, mutta nyt heitä on Rovaniemeltä asti, Kenner sanoo.

Yli puolet kilpailijoista on nuoria 10–12-vuotiaita, mikä on tuonut järjestelyihin omat haasteensa. Jotta kaikki 33 kilpailijaa saatiin mukaan, sarjan esiintymiset piti jakaa kahdelle päivälle. Kenner uskoo, että juuri sarjamuutos sai nuorimmat viulistit uskaltautumaan kilpailuun. Pienempi ikähaitari luo tasapuolisemman kilpailutilanteen.

– Mitä enemmän porukkaa, sen innostavampaa. Toivon, että nuoret pystyisivät nauttimaan esiintymisestä ja työnsä tuloksista, Kenner sanoo.

Samaa toivovat myös Juha Heikkinen ja Helvi Kangas. Ensi viikolla lavalle nousevat nuoret viulistit ovat tulevaisuuden toivoja ja ehkä jopa tähtiä.

– Aiempien vuosien ja vuosikymmenten kilpailijoiden nimet vilahtelevat konserteissa viikoittain, muun muassa Jyväskylä Sinfoniassa, Kangas vinkkaa.

Hanna-Maria Tikka on soittanut viulua noin yhdentoista vuoden ajan, ja musiikista on muodostunut tärkeä osa elämää. Hänen kilpailuohjelmistonsa koostuu muun muassa Bachista, Beethovenista ja Tsaikovskista.

– Kaikki kappaleet ovat sellaisia, joita en ole soittanut aiemmin, Tikka kertoo.

Myös Oosa Tourunen, 11, Stella Rautiainen, 12, Hermanni Heikkinen, 12, ja Oona Heikkinen, 14, ovat luoneet yhdessä opettajiensa kanssa ohjelmistot, jotka ovat vaatineet paljon opettelua.

– Tärkeintä on, että onnistuisin soittamaan ohjelmistoni hyvin läpi, Rautiainen kertoo odotuksistaan kilpailua kohtaan.

Voitto tai finaalipaikka ei nuoria niinkään kiinnosta..

– Tavoitteena on vain se, että oppii, Oona Heikkinen kertoo.

Hän on osallistunut kilpailuun yhden kerran aiemmin, kolme vuotta sitten. Nyt kilpailuun osallistuu myös hänen veljensä Hermanni.

– Soitamme joka päivä kotona yhtä aikaa, mutta eri huoneissa.