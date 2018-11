Keuruulainen Aino Lappalainen, 12, valittiin erityislahjakkaiden pianistien valmennusryhmään: "Soitan joka päivä neljä tuntia"

Keuruulaisen Aino Lappalaisen, 12, suuri unelma on täyttynyt: Hänet on valittu valtakunnalliseen Nuorten pianoakatemiaan, kouluikäisten erityislahjakkaiden pianistien valmennusryhmään.

– Olen tosi iloinen ja onnellinen. Pianoakatemia tuo varmasti kavereita, jotka rakastavat pianonsoittoa yhtä paljon kuin minä. Saan oppia valtavasti lisää, Aino säteilee.

Kuuden uuden pianoakatemialaisen ensimmäinen tehoviikonloppu on marras-joulukuun vaihteessa Turussa. Opettajina ovat ainakin pianotaiteilijat Niklas Pokki ja Antti Siirala. Pokki on paitsi pianoakatemian koordinaattori, myös Mäntän Musiikkijuhlien perustaja ja taiteellinen johtaja.

Monet kovat pianistit ovat Ainolle entuudestaankin tuttuja juuri Mäntän Musiikkijuhlien kautta. Hän on käynyt jo useana vuonna festivaalin konserteissa; liput hän on hankkinut esimerkiksi syntymäpäivälahjaksi saamillaan rahoilla.

Viime kesänä hän oli ensi kertaa musiikkijuhlien kesäleirillä Keuruun Huhkolassa. Siellä opettajana oli Pokin lisäksi pianisti Antti Hotti, ja osaamistaan jakoi myös maailmanluokan pianisti, yhdysvaltalainen Jeremy Denk.

– Oli hienoa, kun koolla oli melkein samanikäisiä, jotka tykkäävät pianonsoitosta valtavasti ja joille se on enemmän kuin harrastus.

Nuorten pianoakatemia on perustettu vuonna 2013 Suomen kulttuurirahaston sekä Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella. Tavoite on synnyttää oppimisympäristö, jossa nuoret oppivat sekä mestarikurssin opettajilta että toisiltaan.

Aino kertoo pitäneensä aina klassisesta musiikista. Nuotit hän oppi vuonna 2015, ja sen jälkeen edistyminen on ollut huimaa. Jo kesällä 2016 hän oli pianotaiteilija ja -pedagogi Meri Louhoksen kurssilla Helsingissä. Tuolloin syntyi myös opettaja–oppilas-suhde, joka on Ainosta kerrassaan ihana.

– Aluksi kävin Helsingissä tunnilla kerran kuussa, sitten jossain vaiheessa kaksi kertaa kuussa ja nyt joka viikko. Keuruulla, Läntisen Keski-Suomen musiikkiopistossa, minua opettaa kaksi kertaa viikossa pianonsoitonopettaja Teemu Lampela. Opettajat tekevät yhteistyötä niin, että voin soittaa kummankin kanssa samoja kappaleitakin.

Ennen Aino matkusti Helsinkiin vanhempiensa kanssa.

– Nykyisin äiti ja isi vievät Jyväskylään, ja siitä menen bussilla Helsinkiin. Osaan reitin, metrollakin pitää mennä. Ajattelen, että sinne pääseminen on niin hienoa, että kannattaa nähdä vaivaa.

Opittuaan kulkemaan Helsingissä Aino alkoi käydä siellä myös konserteissa – viimeksi Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa, jossa oli kapellimestarina Domingo Hindoyan ja solistina Jeremy Denk. Koettuna on myös esimerkiksi Kansallisoopperassa Giacomo Puccinin Tosca.

Lappalaisten 5-lapsisessa perheessä on kaksi pianoa, toista käyttää Aino ja toista pikkusisko Inkeri, 5. Toisinaan Inkeri on mukana Louhoksen tunneilla Helsingissä. Usein sisarukset soittavat kotona nelikätisesti.

– Kun pianot ovat eri päässä taloa, voimme panna ovet kiinni ja soittaa yhtaikaakin, eikä se soitto kuulu muille. Itse soitan joka päivä neljä tuntia, paitsi yksi päivä viikossa on pidettävä vapaata, etteivät kädet tule kipeiksi. Muuta en oikeastaan harrasta, mutta välillä käyn juoksemassa. Yleensä, jos en soita, kuuntelen musiikkia – hampaita pestessäkin voi kuunnella.

Ainon repertuaari on melkoinen. Eniten hän sanoo rakastavansa Frederic Chopinin ja Jean Sibeliuksen tuotantoa. ”Ihana”-kommentin saavat myös esimerkiksi lukuisat Joseph Haydnin, W. A. Mozartin, Johannes Brahmsin, Ludwig van Beethovenin ja J. S. Bachin sävellykset.

– Tykkään kaikesta! Koskaan ei tule sellainen olo, että jokin on tylsää. Kun työn alla on erilaisia kappaleita, voi niitä vaihdella mielensä mukaan. Ja paljon on sellaista musiikkia, että odotan käsieni kasvua ulottuakseni soittamaan niitä.

Tapaamiltaan pianisteilta ja opettajilta Aino kuvaa saaneensa kannustusta ja kiitosta innostuksestaan. Yksi kannustin oli myös kansainvälisen Steinway Piano Festival 2018 Suomen osakilpailun jaettu kolmossija nuorimpien sarjassa.

Tulevaisuuttaan hän ei vielä sen kummemmin mieti. Koulussa on kivaa, ja se sujuu mainiosti, onpa hän jättänyt yhden luokan väliinkin.

– Ei voi tietää, miten kaikki menee, mutta olisi ihanaa olla joskus pianistin uralla tai opettaa muita – sitähän kaikki soittajat varmaan haluavat.