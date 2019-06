Keuruun Taiteilijaseuran töissä ilmasemisen ilo kohtaa pelon rakkaan katoamisesta

Punnosen talon vastaanottopulpetin takana seisoo tyytyväisen oloinen puheenjohtaja Ulla Tulonen. Keuruun Taiteilijaseuran vuosinäyttelyssä on 53 työtä 28:lta tekijältä. Kuten aina, on vuosinäyttelyn kokoaminen ja ripustaminen seura-aktiiveille kova talkoorupeama. Näyttelyyn ovat voineet hakea kaikki keuruulaiset ja multialaiset taiteilijat enintään kolmella vuosien 2017-2019 teoksella.

– Minua ilahduttaa taiteen ammattilaisten ja harrastajien käyttämien tekniikoiden monipuolisuus. Näyttelyyn on tuonut selvästi lisän Grafiikan pajan toiminta. Mukana on myös keramiikkaa ja kangasveistoksia sekä paperimosaiikkia. Hienoa on sekin, että näyttelyssä on viiden uuden tekijän töitä. Lisäksi vanhoja on uudistuneena tehnyt paluun, sanoo Tulonen.

Ripustus on tällaisissa kokoomanäyttelyissä haaste, ja tulos on tällä kertaa myös taideteos. Talovanhusta ei ole suunniteltu galleriaksi, eikä töissä ole sitovaa teemaa. Lisäksi tekniikat todella kukkivat valtoimenaan. Kuraattorina toiminut Miina Laine kävi 80 ehdotusta läpi.

Laine on pitänyt taloon pääsevää valoa tärkeänä ohjaavana tekijänä. Vahvojen värien töille on löytynyt varjoisaa seinää ja hienovaraisiin akvarelleihin puolestaan yltää päivänvalo. Lisäksi saman seinän tai koko huoneen töiden väreistä jollain on taipumus toistua.

– Aiheiksi ovat valikoituneet tekijöilleen tärkeät ja rakkaat asiat. Näyttely myös kysyy, entä jos rakas ja kaunis katoaa. Tämä talo tukee näyttelyn henkeä, tehostaa kantaaottavien teosten sanomaa, ja paikka antaa näyttelyvieraille myös tunnelmallisen annoksen paikallishistoriaa, toteaa Laine.

Paluun taideharrastukseen tehnyt Pirkko Ruusila perinteisillä puupiirroksilla tavoittaa töihinsä avarat vesimaisemat lintuineen. Uuden tulokkaan Tiia-Mari Haapalan öljyvärimaalauksissa välineeksi on kelvannut taidokas realismin sivellin. Toisessa huoneessa puolestaan Onerva Kuoppalan akryylitöissä sirkusbarbimainen värimaailma sävyttää abstraktia ilmaisua.

Tosiinsa sointuvan perisuomalaisen kokonaisuuden muodostavat Leena Ahtin palettiveitsellä muotoilemat öljyväriset Kiutaköngäksen kuohut ja Raili Hakamäen lämpimänä höyryävä perinteinen harmaahirsinen savusauna.

– Taiteilijaseuran toimintaa on leimannut vahva talkoohenki ja ilo yhteisestä tekemisestä. Järjestämämme varojen mukaan näyttelyitä, kursseja ja taidematkoja. Tämä näyttely on avoinna 11. elokuuta. Suomen kuvataiteen päivänä 10. heinäkuuta meillä on täällä koko perheelle koulutusta, toimintaa ja kirpparia tarjoava tapahtumapäivä, kertoo Tulonen.