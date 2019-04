Keuruun museon rahoitus ja palvelut laitetaan tarkasteluun

Keuruun museon tulevat rahoitus- ja palvelutuotantokuviot pannaan syyniin. Kaupungin vapaa-ajanlautakunta esittää, että Keuruun museosäätiön avustusta korotetaan vuoden 2020 talousarvioon kertaluontoisesti 26 000 eurolla ja että kaupunki asettaa laajapohjaisen työryhmän tarkastelemaan yhteistyösopimuksen sisältöjä ja niiden tuottamista vuoden 2021 alusta.

Museosäätiö on pyytänyt kaupungin kulttuuritoimelta toimintamäärärahan korotusta ensi vuodesta lähtien. Perusteluna on ollut Keuruun seurakunnan ostopalvelusopimuksen mukaisen rahoituksen väheneminen. Ammatillisesti johdettu museo saa myös valtionavustusta, mutta sen talous on erittäin tiukka.

Lautakunta totesi, että sekä nykyinen että etenkin korotettu kaupungin tuki säätiölle olisi kulttuuritoimen talousarvioon nähden niin mittava, että koko museopalvelun, kulttuuriperinnön ja kuvataiteen palvelutuotantoketju tulisi tarkastella uudelleen. Se esittää, että selvitystyöryhmään valitaan edustajat museosäätiöstä, lautakunnasta, kaupunginhallituksesta, kirjastosta, seurakunnasta, Pihlajaveden kotiseutuyhdistyksestä, Haapamäen yhteiskoulun perinneyhdistyksestä, Keurusselän seurasta ja Keuruun Taiteilijaseurasta.