Keuruun museon työntekijät vaihtavat työpaikkaa yhtä aikaa

Keuruun museon johtaja Ritva Pulkkinen ja amanuenssi Teija Lammi ovat molemmat vaihtamassa työpaikkaa. Pulkkinen jätti irtisanoutumisestaan ilmoituksen juhannuksen alla, ja samana päivänä Lammi anoi virkavapaata uuteen työpaikkaan liittyvälle koeajalle.

Museosäätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Kaijanmäki (kesk.) on tilanteesta harmissaan, mutta siihen ei hänen mukaan liity dramatiikkaa.

– Se on puhdas sattuma, että molemmat ovat saaneet työtarjoukset samaan aikaan. Ajankohta on siinä mielessä haasteellinen, että korvaavien työntekijöiden haku sattuu kesäloma-aikaan. Museosäätiö on voinut tarjota osaajilleen vain 80 prosenttista työaikaa, ja tämä voi osaltaan selittää heidän haluaan toisiin tehtäviin, sanoo Kaijanmäki.

Keuruun museosäätiö haki kevään korvalla 30 000 euron korotusta nykyiseen 53 000 euron määrärahaan. Museota rahoittavat lisäksi valtio noin 50 000 eurolla ja Keuruun seurakunta 10 000 euron ostopalveluilla.

– Museon kokonaisbudjetti on noin 155 000 euron luokkaa. Työntekijöitä on kaksi ja päänäyttelyitä meillä on ollut 4–6 vuodessa. Vaihtuvia näyttelyitä on Lehtiniemen aulagalleriassa tiuhaan ja kesänäyttely meillä on perinteisesti Haapamäen Vanhalla. Olemme jo useasti selvittäneet kannattaako museo pitää valtionosuuskelpoisena, sillä se asettaa tiukat vaatimukset henkilökuntaan, aukioloon, tiloihin, kokoelmiin ja näyttelyihin. Selvityksissä vaihtoehtoina ovat nousseet jatkaminen kunnallisena, säätiö, yksityinen omistus ja sulautuminen osaksi muuta museota, kertoo Kaijanmäki.

30 000 euron korotus kattaisi lähinnä kiinteitä kuluja, eikä se riittäisi käyttömenoihin. Korotus olisi ollut myös mittava siivu kulttuuritoimen talousarviosta, ja huhtikuussa kokoontunut Keuruun vapaa-ajanlautakunta päätti esittää ensi vuoden talousarvioon kertaluonteista 26 000 euron korotusta.

– Meillä on päätetty jo aikaisempia laajemmasta selvitysryhmästä. Sitä vetää vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja Henry Träff (sd.). Ryhmä pohtii museon tulevaisuutta, ja tekee siitä esityksensä vuoden loppuun mennessä. Tämä on mainio tilaisuus valittaville, eli he pääsevät vaikuttamaan mielipiteillään selvitystyöryhmään.

– Haku päättyy 3. heinäkuuta. 10. heinäkuuta haastattelemme hakijat ja teemme valintapäätökset. Tavoitteena on, että kaksikko aloittaa elokuun alussa, jolloin amanuenssi Lammila on vielä työjaksoa jäljellä viikon verran perehdyttää valittuja. Johtajalta toivon monipuolisen kulttuuritietämyksen ohessa hyvää talousymmärrystä. Hänen vastuulla on vaativa kokonaishallinta. Amanuenssi on näyttelyiden rakentaja, verkostoituja ja hänellä on iso rooli koulutuksessa, luettelee Kaijanmäki.