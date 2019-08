Keuruun museon uudet vetäjät Soile Ollikainen ja Helena Kukkamo aloittivat työnsä elokuun alussa: "Haluamme tehdä yhteisöllistä museotyötä"

Keuruun museo astui uuteen aikaan elokuun alussa, kun uusi johtaja Soile Ollikainen ja vs. amanuenssi Helena Kukkamo aloittivat työnsä.

Kaksikko pestattiin tehtäviinsä pikavauhtia toteutetulla haulla, kun molempien edeltäjät tarttuivat uusiin työtilaisuuksiin. Museonjohtaja Ritva Pulkkinen irtisanoutui tehtävästään heinäkuun lopulla ja museon amanuenssi Teija Lammi jäi viikkoa myöhemmin puolen vuoden virkavapaalle. Kaksikko oli tehnyt nelipäiväistä työviikkoa.

Keuruun museo toimii sekä taide- että kulttuurihistoriallisena museona. Uuden museonjohtajan Ollikaisen vahvuudet ovat taiteessa.

Vs. amanuenssi Kukkamo on työskennellyt pitkään Keuruun kotiseutumuseossa, joten hänellä on paikallistuntemuksen lisäksi hallussa siihen liittyvä kulttuurihistoria. Vaikka Kukkamon tehtävä on toistaiseksi sijaisuus, on molemmilla museotyöhön pitkäjänteinen ote.

Ollikainen on ollut Keski-Suomessa läänintaiteilijana mediataiteen parissa ja Kajaanin taidemuseon intendenttinä.

– Meillä molemmilla on kokoelmien hallintaan, näyttelytoimintaan ja museon järjestämään opastukseen, muistelupiireihin sekä työpajoihin liittyviä tehtäviä. Helenan kulttuurihistorian osaamisesta ja omasta taiteen tuntemuksestani saadaan laaja kokonaisuus, sanoo Ollikainen.

– Olin itse vaikuttamassa tämän museon toiminnan muotoutumiseen yli 20 vuotta sitten vuosituhannen vaihteessa ja toimin museon ensimmäisenä amanuenssina. Sittemmin olen ollut mukana tosiaan kotiseutumuseon toiminnassa, ja nyt tartuin tilaisuuteen palata museotyöläiseksi. Haluamme tehdä yhteisöllistä museotyötä, kertoo Kukkamo.

Keuruun museo sai nykymuodossa vauhtia, kun Keuruun seurakunta halusi pappilan vanhan navetan pitkäjänteiseen käyttöön. Samaan kokonaisuuteen liittyi laajempikin pyrkimys kehittää koko vanhan Keuruun aluetta.

Nykyisissä tiloissa toiminta alkoi vuonna 2000, kun Keuruun museo muutti Kuvanäyttämön alakerrasta Kamanaan. Taustalla oli säätiö, jonka perusvarat koottiin seurakunnalta, kaupungilta sekä kolmelta perinneyhdistykseltä.

Nykyisin budjetti kootaan kaupungilta, seurakunnalta, valtionosuuksista sekä hanke- ja projektirahoituksista. Vuosibudjetti on 155 000 euron luokkaa. Museosäätiö haki keväällä 30 000 euron korotusta kaupungin 53 000 euron määrärahaan. Budjettiin on kirjattu 26 000 euron kertaluonteinen korotus.

– Käsitykseni mukaan tahtotila pitkäjänteiseen ratkaisuun on yleinen. Täällä on erinomaisia projektimalleja, mutta kieltämättä ydinkysymys on pitkäaikainen rahoitus. Valtionosuudet ovat merkittävä asia ja niillä varmistetaan museoammatillinen toiminta. Lisäksi se vaikuttaa henkilöstön määrään, ammattitaitovaatimuksiin ja siinä on myös velvoitteita näyttelytoimintaan. Minusta valtionosuuksista tulee pitää kiinni, sanoo Ollikainen.

Museon tulevaisuutta pohtii selvitysryhmä vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja Henry Träffin (sd.) johdolla. Se tekee esityksensä vuoden loppuun mennessä.

Ollikainen sekä Kukkamo ehtivät osaltaan esittämään mielipiteitään ja näin vaikuttamaan ryhmän toimintaan. Kaksikko toivoo pystyvänsä tuomaan esiin päättäjille nykyaikaista museotoimintaa.