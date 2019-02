Kevään lasten- ja nuortenkirjat 2019: Näin lasten suosikkihahmot Siiri ja Ella syntyvät kuvittaja Mervi Lindmanin käsissä

Kun lastenkirjojen kuvittaja Mervi Lindman saa käsiinsä Tiina Nopolan käsikirjoituksen uusimpaan Siiri-lastenkirjaan, ensimmäiseksi Lindman tarvitsee rauhallisen hetken tekstin lukemiseen ja kynän käteen. Tekstin parissa ideat välähtävät nopeasti kuvittajan mieleen ja tallentuvat muistiinpanoina käsikirjoituksen reunaan.

– Jotkut kuvittajat luonnostelevat paljon eri vaihtoehtoja, mutta itse olen tosi minimalisti. Kehittelen pitkälti kuvia ajatuksen tasolla, luonnostasolle päätyy jo aika valmista tavaraa. Ensimmäiset ajatukset ovat tärkeimpiä, ja aika usein paras idea on juuri se ensimmäinen, Lindman kertoo kuvitustyön ensivaiheesta.

Lukemisen ja luonnostelun jälkeen Lindman tekee kirjasta pienikokoisen mallin, josta voi hahmottaa kirjan ulkoasun. Luonnoksia, tekstiä ja korjaus­pyyntöjä käydään läpi kuvittajan ja kirjailijan kuvapalaverissa.

Sen jälkeen Lindman piirtää luonnokset alkuperäiskokoon – tähän väliin tarvitaan vielä yksi tarkistuspalaveri – ja maalaa piirrokset. Lopuksi kuvittaja osallistuu kirjan ulkoasun hiomiseen taittajan kanssa.

– Kirjasarjassa lähtökohdat ovat valmiit, joten kaikkea ei tarvitse miettiä ihan alusta alkaen. Aikataulu on myös tarkka. Siiri-kirjan kuvituksen tekeminen vie noin kaksi ja puoli kuukautta.

Lindman tekee kuvituksensa työhuoneessaan Helsingissä. Koti sijaitsee Espoon puolella, ja sieltä Lindman on myös syntyisin.

Lapsuutensa kirjahyllystä Lindman muistaa satukirjojen kuvitukset ja isoveljien sarjakuvat, Tintit, Ahmed Ahneet ja Lucky Luket.

– Isäni oli aikoinaan töissä Suuressa Suomalaisessa Kirjakerhossa, ja hän toi kotiin perinteisiä, Rudolf Koivun kuvittamia satukirjoja. Lapsena minuun tekivät vaikutuksen myös Maija Karman kuvitukset, varsinkin Marjatta Kurenniemen Pilvipaimen-satukirjaan. Kirjan tarinoissa ja kuvituksissa arkisetkin asiat muuttuvat mielikuvituksellisiksi saduiksi.

Nuori Lindman piirsi mielellään, mutta kuvittajan työstä hän ei juuri haaveillut. Enemmän ajatukset suuntautuivat teatteriin. Lindman kävi Kallion ilmaisutaidon lukion, ja mielessä siinsi ohjaajakoulutus.

Lukiossa ajatukset vaihtuivat. Teatterikoulutuksen sijaan Lindman haki Taideteolliseen korkeakouluun ja pääsi opiskelemaan vaatesuunnittelua vuonna 1991. Opintojen loppupuolella Lindman teki muutaman vuoden satunnaisia suunnittelu- ja kuvitustöitä eri yrityksille, yksityishenkilöille ja lehdille.

– Sitten osallistuin sattumalta Tammen oppimateriaalin kuvituskilpailuun. Sitä kautta pääsin tekemään ensimmäistä kirjakuvitustani, esikoululaisille suunnattua eskari- ja tehtäväkirjaa vuonna 1999. Sen jälkeen olen tehnyt kuvitustöitä katkeamattomasti, Lindman sanoo.

Tammi-kustantamo julkaisee runsaasti kotimaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta, ja sinne Lindmankin halusi.

– Tiina Nopola etsi omaan kuvakirjaansa kuvittajaa. Tein pari koekuvaa ja siitä se lähti, ensimmäinen Siiri-kuvakirja Nopolan kanssa.

Jokainen lastenkirjojen ystävä tunnistaa kuvakirjojen suosikkihahmot kuten vaikkapa Mauri Kunnaksen koiramäkeläiset, Kristiina Louhen Ainon ja Maikki Harjanteen Mintun.

Myös Mervi Lindmanin kädenjälki on hyvin tunnistettava ja tunnettu. Hän on kuvittanut Siiri-sarjan lisäksi Timo Parvelan kirjoittamia Ella-lastenkirjoja. Ella-hahmojen esikuvat syntyivät aikoinaan jo Tammen aapiseen, josta ne muokkautuivat suosittuun kirjasarjaan.

Miten kuvittaja löytää oman tyylinsä ja kädenjälkensä?

– Olen piirtänyt opiskeluajoista lähtien hyvin laaja-alaisesti kuvia, niin realistista ja mustaa huumoria kuin herkkääkin. En erityisen tietoisesti hakenut tyyliä. Se on monen asian summa. Jos katsoo varhaisempia töitäni, käsialani on myös muuttunut vuosien varrella. Siitä on tullut varmempaa, herkästä on siirrytty vahvempiin väreihin.

Tyyliä määrittävät pitkälti myös tilaustyöt ja kustantajat. Kuvittajan pitää ottaa huomioon kirjailijankin mielipide.

– Mietin aina, millä keinoin saan tekstistä elävän kuvilla, ja miten saan esitettyä hahmojen tunteet. En ajattele vain sitä, että lähden luomaan jotain taiteellista omaa mielenmaisemaa. Tietty linja on pidettävä esimerkiksi kirjasarjoissa. On niinkin, että jos tulee tunnetuksi tietystä käsialasta, sitä samaa myös pyydetään. Välillä voisi olla hauskaa kokeilla myös muitakin tyylejä.

Tilaustöiden lisäksi Lindman on kirjoittanut ja kuvittanut omia Memmuli-kirjoja ja Bebbe-kirjasarjaa.

– Kun tekee omaa kirjaa, se on erilaista pallottelua kuvan ja tekstin kanssa. Joskus kirja voi lähteä kuvaideasta. Joskus jätän kuvat sivuun, ja työstän tekstiä, ja palaan sitten kuviin.

Tänä keväänä ilmestyvistä lastenkirjoista Lindman on kuvittanut Timo Parvelan Ella ja kaverit ihan kuninkaina -kirjan, joka julkaistaan helmikuussa. Seuraava Ella-kirja on odotettavissa jo ensi syksynä.

Töitä olisi tarjolla enemmänkin kuin Lindman pystyy tekemään.

– Tähän ikään mennessä olen hyväksynyt sen, että ihminen ei voi tehdä hyvin kuin yhtä asiaa kerrallaan. Minulla voi olla monta projektia päällekkäin, ja vaikka tekisin kuvituksia tutuistakin hahmoista, kahta maailmaa ei voi tehdä samaan aikaan. Valmiin kirjan jälkeen pitää hengähtää, ja sitten valmistaudutaan seuraavaan.

Kuvittajan työ on enimmäkseen yksin tekemistä omalla työhuoneella, mutta palautetta saa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja satunnaisissa kohtaamisissa lukijoiden kanssa.

– Tiedän, että kirjoista on tykätty, ja ne ovat tuoneet iloa ja apua monelle lapselle ja perheelle. Se on iso motivaatiotekijä, että kirjat tuottavat mielihyvää.