Kielijuttu: Kevät tuo esiin tatuointien kirkasväriset viestit

Tatuoinneilla on pitkä historia. Jo useampia vuosisatoja sitten esimerkiksi Borneon ibaneilla oli kehossaan tyyliteltyjä eläinhahmoja, jotka suojasivat sotureita taisteluissa ja matkoilla. Näistä seikkailuista vieraissa paikoissa todistivat ihoon hakatut kuvat, jotka muistuttivat nykypassin leimoja.

Lännempänä tatuoinnit ovat olleet erityisryhmien, kuten merimiesten ja sotilaiden, tapa erottautua. Rikolliset pystyvät omilla merkeillään jakamaan tietoa yksityisasioistaan, jengistään, taidoistaan tai teoistaan. Tiettyyn kohtaan sijoittuvat, ääriviivoin piirretyt kyynelpisarat ilmoittavat henkirikosten määrän. Kyynärpäähän tatuoitu seitti puolestaan toimii vertauskuvana: vankilanpöytään nojailun pitkäkestoisuus on taannut hämähäkille työrauhan.

Myös Kiinassa rikolliset on varhemmin merkitty tatuoinneilla. Tämä vahva kytkentä on vaikuttanut siihen, että ne ovat edelleen tabu osalle yhteisön jäsenistä. Jotkut sosiaaliryhmät hahmottavat ne häpeällisiksi. Sen sijaan Kaakkois-Aasiassa tatuointien on perinteisesti toivottu suojelevan ihmisiä.

Viime vuosituhannen lopussa käyttäjäkunta muuttui, ehkä hiukan yllättäen. Nyt tatuoinnit ovat levinneet kaikkiin yhteiskunnan kerroksiin. Niitä voi olla sekä miehillä että naisilla. Erään tilaston mukaan noin 12 prosentilla eurooppalaisista on tatuointeja. Joissakin maissa niitä on jopa kolmanneksella nuoremmista ikäluokista. STM:n neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen toteaa, että menneessä maailmassa tatuointi oli harvan 18 vuotta täyttävän lahjalistan kärjessä, kun taas nykyisin lukuisat nuoret kiiruhtavat heti täysi-ikäiseksi tultuaan tatuointistudioon.

Tatuointien avulla voi ilmaista asemaa tai sitoutua johonkin uskonnolliseen tai vastaavaan ryhmään. Näyttävästi koristautuvien rocktähtien mielestä varsinkin kasvotatuoinnit edustavat yksilöllisyyttä, luovuutta ja esteettisyyttä.

Monet merkeistä symboloivat rakkautta. Äidin, puolison ja jälkikasvun nimet saattavat löytyä sydämen läheltä. Iäkkäämmät ikuistavat käsivarteensa tärkeän päiväyksen tai jotain muuta olennaista. Itseluottamuksensa vahvistamiseksi nuori nainen kantaa nilkassaan tekstiä OSAAN. Mainostamiseenkin tatuoinnit soveltuvat. Maksusta ollaan halukkaita kampanjoimaan vaikkapa tuotemerkkien HBO, Red Bull tai Sailor Jerry’s rum puolesta.

Hiljattain jalkapalloilija Zlatan Ibrahimović sanoi, että jokaisella tatuoinnilla on tarinansa. Kun katselee ympärilleen, muutamalla henkilöllä tuntuu olevan tavallista enemmän kerrottavaa. Joka tapauksessa myytti suomalaisten vähäpuheisuudesta on murrettu tälläkin alueella. Kevät ja sen myötä paljastuva iho välittävät lukuisia kirkasvärisiä viestejä.

