Kielijuttu: Luuranko voi olla kaapissa tai kellarissa – maasta riippuen

Matti Kuusi aikoinaan (vuonna 1954) totesi, että sananlaskuissa saattaa olla kansallisia ominaispiirteitä vastaavia vivahde-eroja. Toisaalta niissä on edustuneena melko yleisinhimillinen ajatussisältö.

Törmäsin hiljattain Ingrid Schellbach-Kopran Suomi-saksa fraasisanakirjaan vuodelta 1985 ja uppouduin siihen uteliaana. Vaihtelevatko ilmaukset kielittäin, vai onko niistä havaittavissa joitain samanlaisia piirteitä? Onko poimittavissa ainesta, joka olisi 30 vuodessa tyystin vanhentunut?

Toisen maailmansodan jälkeenhän muutos oli suuri: sananlaskuista heijastuvan maatalousvaltaisuuden rinnalle nousi kaupungistunut ympäristö. Kynttilöitä ei juuri enää pantu vakan alle vaan ylipäänsä annettiin palaa!

Vanhojen fraasien taustalla lymyilee kulttuurisia näkymiä. Mahdollisuuksien varovainen tunnustelu kytkeytyy Suomessa kalastamiseen: kokeiltiin kepillä jäätä. Saksassa sama merkitys yhdistyy metsästykseen: piilottautuva eläin jahdattiin esille hakkaamalla pensaikkoa (auf den Busch klopfen).

Jotkin sanonnat herättävät kulttuureittain kummastusta. Esipuheessaan Schellbach-Kopra mainitsee, että suomalaisten lohdutukseksi tarjoama ”kuollaan sitä vielä meilläkin” vaikuttaa saksalaisesta oudolta. Suomalaiset puolestaan voivat vierastaa lausumaa, jossa vaikeaan suoritukseen valmistautuvalle toivotetaan kaulan ja jalan murtumista (Hals- und Beinbruch).

Molemmat kielet ovat lainanneet fraaseja englannista. Käännökset eivät aina ole yhteneväisiä. Synkän salaisuuden symboli, luuranko, on suomessa englannin tapaan kaapissa (a skeleton in cupboard), kun saksassa kellarissa on ruumis. Pimeässä – joskus jopa kuun valossa – tehtävä sivutyö (moonlighting) on suomessa kuutamourakointia, saksassa mustaa työtä (Schwarzarbeit).

Suomessa muutama sanaliitto rakentuu kahdesta toisiinsa sointuvasta osasta, joista toinen ei välttämättä esiinny kuin kyseisessä yhdistelmässä: nurin narin, nipin napin.

Saksassakin on hieman vastaavan kaltaisia ilmauksia: klipp und klar ’päivänselvää’ ja samt und sonders ’kaikki ilman poikkeusta’. Pois lähtiessään suomalaiset ovat aiemmin saattaneet huikata heikunkeikun, kun taas saksalaiset voivat käyttää kohdatessaan hallihallo-tervehdystä.

Osittain jo väistyneistä sanonnoista on löydettävissä runsaasti vertailukohteita. Suomessa jokin tekee Eetvarttia, saksassa jokin on tosi Jakob. Maija Meikäläinen on Lieschen Müller. Maakrapua vastaa maarotta, linnunrataa maitotie.

Sanonnoista välittyy sekä samantapaista että toisistaan poikkeavaa suhtautumista. Suomalainen toteaa: maassa maan tavalla. Saksalainen hahmottaa tilanteen näin: muut maat, muut tavat. Vähäinen mutta merkittävä ero.

Kirjoittaja on kielenkäytön tutkija.