Kielijuttu: Naisellinen vai miesmäinen?

Maskuliinisuus on ollut viime aikoina esillä useissa teksteissä, mikä saa kiinnostumaan myös feminiinisyyteen kytkeytyvistä mielteistä. Kielitoimiston sanakirjan mukaan feminiinisyys on tulkittavissa naisellisuudeksi tai naismaisuudeksi.

Naisellisuuden katsotaan olevan naiselle ominaista. Esimerkeissä puhutaan naisellisesta vartalosta ja viehätysvoimasta. Joku on naisellisen näköinen, tai hänen luonteessaan on naisellisia piirteitä. Naismainen mies muistuttaa naista, on epämiehekäs, kenties jopa naismaisen siro.

Naisellisuus hahmottuu lähinnä ulkoisen olemuksen kautta. Ehkä täsmennystä voi etsiä vastakohdasta käsin? Maskuliinisuudelle sanakirja tarjoaa merkityksiä miehisyys, miehekkyys ja miesmäisyys. Miehinen mies on oikea mies: hänessä on miehistä voimaa.

Miehelle tunnusomaista on miehekkyys, johon linkitetään vahvuus, rehtiys ja rohkeus. Tietyntyyppinen positiivisuus välittyy esimerkeistäkin: miehekäs kädenpuristus ja luonne. Myös miehekkäät otteet mainitaan. Nuori poika voi yrittää miesmäinen, miehen kaltainen. Sen sijaan miesmäinen nainen on epänaisellinen, vaikkapa nainen, jolla on miesmäinen ääni.

Sanakirjasta saa maskuliinisuuden yhteydessä sentään jotain tietoa siitä, millaisia ominaisuuksia miehellä uskotaan olevan. Sen sijaan naisellisuuskäsitteen epätarkkuus jää vaivaamaan. Täytynee vilkaista Googlea!

Naisellisuuden ydintä on pohdittu sadoissa nettikeskusteluissa. Niissä on listattu sekä myönteisiä että kielteisiä puolia: emotionaalisuus, subjektiivisuus, alistuvuus, hellyys, hoivaavuus, tahdikkuus. Jo tämä typistetty luettelo paljastaa moniaalle haarautuvia näkemyksiä. Sen sijaan skotlantilainen tutkimus täsmentää: lyhyttä suhdetta kaipaavat miehet suosivat naisellisia kasvonpiirteitä, kuten pientä leukaa ja korkeita poskipäitä.

Tiede-lehti kertoo tutkimuksesta, jonka mukaan konservatiiviset brittinaiset antavat äänensä mieluiten naisellisina pitämilleen naisehdokkaille. Tällöin naisellisuus vaikuttaisi yhdistyvän jäykkien sukupuoliroolien mukaiseen perinteiseen naiskuvaan. Tämän kokonaisuuden sisältö jää kuitenkin auki.

Vauva-palstalla nousee näkyviin muunlaisia ulottuvuuksia: ”Mulle naisellinen tarkoittaa ehkä äidillistä? Naisellinen nainen on mielestäni lempeä ja rakastava.” Toisaalta kiinteistövälittäjä Kaisa Liski toteaa, että naisellisuutta voi käyttää hyväkseen: ”Olen tarpeen vaatiessa lyhentänyt helmaa tai muuttanut puhetyyliä. Se tepsii vieläkin.”

Jos ei tiedä naisellisuutensa määrää, voi netissä tehdä testin. Yksi kriteeri on suhtautuminen hämähäkkeihin: kirkaiseeko sen kohdatessaan, tappaako sen vai kantaako ulos. Olisikohan syytä vältellä Googlea tiedonlähteenä?

Kirjoittaja on kielenkäytön tutkija.