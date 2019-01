Kielijuttu: Niinistön ja muiden presidenttien laatusanat

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön uudenvuodenpuhetta on kehuttu monin adjektiivein eli laatusanoin. Viisas, mainio, hyvä, hieno, erinomainen.

Mutta millaisia laatusanoja Niinistö itse viljelee? Hänen uudenvuodenpuheitaan ei tietääkseni ole yksityiskohtaisesti tutkittu tästä näkökulmasta. Aiemmat omat tutkimukseni osoittavat, että vuodesta 1935 alkaen pidettyjen uudenvuodenpuheiden suosikkisanoissa on eroja presidenteittäin. Listat suosituimmista adjektiiveista tosin ovat olleet vuodesta ja presidentistä toiseen yllättävänkin samankaltaisia.

”Uusi” on tietenkin yksi suosituimmista adjektiiveista kaikilla presidenteillä, onhan kyse uuden vuoden alusta. Toinen suosikkiadjektiiveista on ”hyvä”, sillä uudenvuodenpuheissa toivotetaan hyvää uutta vuotta ja arvioidaan kuluneen vuoden myönteisiä ja kielteisiäkin puolia. Myös ”taloudellinen” on ollut jatkuvasti suosittu: puheissa on tapana luoda katsaus taloustilanteeseen. Kekkosesta alkaen ”kansainvälinen” on ollut kaikkien presidenttien suosikkilaatusanoja.

Tämän vuoden puheessaan Niinistö käytti oikeastaan kaikkia aiempienkin presidenttien puheista tuttuja suosikkiadjektiiveja: hyvä, uusi, suuri, taloudellinen, kansainvälinen.

Mutta puheeseen mahtui myös omaleimaisempaa laatusanailua. Niinistö puhui muun muassa ”keltaliivisestä kansasta”, ”sääntöpohjaisesta järjestyksestä” ja ”työperäisestä maahanmuutosta”.

Erityisesti huomiota kiinnittää kielteisistä ja monenlaisista ristiriitaisista asioista kertovien adjektiivien runsaus. Niinistö puhui ”kiivaasta taistosta”, ”repivistä riidoista”, ”vieraammista arvoista”, ”kylmästä sodasta”, ”rajallisista mahdollisuuksista”, ”huolestuttavista merkeistä”, ”vaarallisista ääriliikkeistä”, ”vääristelevästä keskustelusta”, ”julmista teoista”, ”epäinhimillisistä teoista”, ”kestämättömästä tilanteesta” ja ”aggressiivisesta käytöksestä”.

Niinistö käytti myös sellaisia adjektiiveja kuin sekasortoinen, kehno, tyytymätön ja hädänalainen. Lisäksi monet muut adjektiivit tuotiin puheeseen kielteisissä yhteyksissä: ”asiat eivät ole hyvin”, ”menetämme jotain edustukselliselle demokratialle olennaista”, ”rikotaan kansainvälistä oikeutta”, ”luo syvää epäluuloa”, ”enää ei voi olla varma”.

Kaiken tämän kielteisyyden vastapainoksi Niinistö totesi superlatiiveja säästelemättä, että ”Suomi on maailman demokraattisin, tasa-arvoisin ja vapain maa”.

Tämä sai muutamat kriittiset kommentoijat kyselemään, miksi yksi superlatiivi eli yliaste puuttui: erään viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan Suomi on Euroopan unionin rasistisin maa.

Kirjoittaja on suomen kielen dosentti ja tietokirjailija.