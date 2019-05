Kielijuttu: Noudattamisesta hyötyvä kanssaihminen ei yleensä ärsyynny imperatiivista

Imperatiivin eli käskymuodon valitseva oletettavasti haluaa, että kuulija toimii puheteossa ilmaistulla tavalla. Tahtomusten maailma ei kuitenkaan avaudu tarkastelemalla pelkästään imperatiiveja, eivätkä ne toisaalta ole aina käskyjä.

Imperatiivin käyttö hyväksytään esimerkiksi armeijassa: Taakse poistu! Napakka ohjaus on tehokasta nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa: Varo autoa! Koiria on lupa määräillä: Istu! Kanssaihminen ei yleensä ärsyynny käskystä, jos hän hyötyy sen noudattamisesta: Ota vielä toinen pala kakkua!

Vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta säätely ei ole ongelmatonta. Se tulkitaan usein epäkohteliaaksi, koska puhutellun oikeutta päättää omista asioistaan pyritään kaventamaan.

Analysoin aikoinaan väitöskirjassani lukuisia suomalaisten ja saksalaisten radiokeskustelujen imperatiiveja. Sovinnollisuutensa vuoksi niitä on ehkä osuvampaa kutsua pyynnöiksi kuin käskyiksi. Päämäärä on silti sama: asioiden odotetaan etenevän puhujan tavoitteiden suuntaisesti.

Molemmissa maissa vältellään suoria imperatiiveja: suomalaisilla niitä on noin 60 ja saksalaisilla noin 50 prosenttia. Varsin monet pyynnöt on lievennetty. Erityisen suosittua on kysymysmuodon käyttö: Toistaisiko puheenjohtaja kysymyksen. Apuverbi pehmentää puhunnosta entisestään: Voisitteko vastata kysymykseeni.

Myös väitelauseet häivyttävät pakollisuutta: Nyt olisi hyvä vastata. Kuulija tietää kyllä, ettei häneltä kaivata vastausta kysymykseen eikä mielipidettä vastaamisajankohdan sopivuudesta.

Joskus imperatiiviin turvautuja ei yritäkään saada puhuteltua ”tottelemaan”. Lähinnä hän estelee ei-toivottua käytöstä: Älä huuda! Tai käskymuotoon sisällytetään uhkaus: Kiroilepas vielä kerran. Sen avulla voi osoittaa välinpitämättömyyttä: Tehkää mitä lystäätte. Kyse saattaa olla neuvosta: Osta halvemmalla postimyynnistä! Sanottuun on mahdollista piilottaa ironiaa. Lausuma ”Laita ensi kerrallakin reippaasti pippuria!” voi olla puolison kommentti liian tuliseksi maustetusta ruuasta.

Käskymuoto paljastaa myös tunnepitoisia kannanottoja, vaikkapa paheksuntaa. Yliopistonlehtori Hannele Forsberg kuvaa hiljattain ilmestyneessä artikkelissaan, miten puhuja pukee suuttumuksensa voimasanojen asemesta vähemmän suoraan ilmaukseen: Pilatkaa nyt sitten toisen ilo. Tai harmistunut äiti toteaa riehuville lapsilleen: Repikää nyt se mun hame siinä.

Imperatiivi ei käy milloin vain, eikä sillä ole ainoastaan yksi tehtävä. Siksi on syytä olla selvillä sen käyttörajoituksista ja tulkintavaihtoehdoista. Varovainen kannattaa olla. Tuskin kukaan meistä toivoo, että leimautuu norsuksi posliinikaupassa.

Kirjoittaja on kielenkäytön tutkija.