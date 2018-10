Kielijuttu: Tekijä kirjoitti Jutun Lukijoille – Isojen kirjainten käyttö on omittu suoraan englannista

Viime viikolla päivän lehdessä pisti silmään puolen aukeaman kokoinen ilmoitus. Se alkoi näin komeasti: ”Täten annetaan ilmoitus, että 20.

heinäkuuta 2018 Hakijat ovat tehneet High Court of Justice in England and Wales -tuomioistuimelle (”Tuomioistuin”) Financial Services and Markets Act -lain (”Laki”) VII osan mukaisen hakemuksen (”Hakemus”) vakuutusliiketoiminnan siirtojärjestelyn (”Siirtojärjestely”) luvanvaraisuutta koskevien pykälien mukaisen päätöksen saamiseksi.”

Yrittämättäkään ottaa selvää siitä, mikä ilmoituksen viesti tai sisältö varsinaisesti oli (tai miksi se oli sanomalehteen painettu), kiinnitin tekstiniilona huomioni kirjaimiin. Alun jälkeen Hakija, Tuomioistuin, Laki, Hakemus ja Siirtojärjestely pomppivat silmille juoksevassa tekstissä tuon tuostakin, aina isoin alkukirjaimin kirjoitettuina.

Kääntäjälle isojen alkukirjainten viljely erilaisissa sopimus- ja tarjousteksteissä on tuttua. Sopimusten Osapuolet sitoutuvat erilaisiin Sitoumuksiin, Asiakas ostaa Tavarantoimittajalta Tuotteita. Lukijan osaksi sen sijaan jää voihkia tuskasta silmissä vilistävien kirjainkokojen kanssa. Isot kirjaimet keskellä lausetta eivät nimittäin suinkaan aina lisää lukemisen sujuvuutta.

Isojen kirjainten käytön sylttytehdas taitaa olla vanha tuttu: se on omittu suoraan englannista. Pyrkimyksenä on ilmeisesti saada tekstiin tarkkuutta. Isolla kirjoitettu Sopimus ja Juuri Tämä Sopimus eikä mikä tahansa sopimus. Asiakas (”Asiakas”) on nimenomaan se Asiakas, joka mainitaan tässä Sopimuksessa eikä siis jokin muu asiakas, joka mainitaan ehkä jossain muualla.

Usein pysähdyn kääntäjän työssäni miettimään, tarkentaako versaalien viljely termien merkitystä todella. Jäisikö jollekulle epäselväksi, mistä on kyse, jos tekstissä kerrottaisiin, että hakijat ovat tehneet tuomioistuimelle hakemuksen eikä että ”Hakijat ovat tehneet Tuomioistuimelle Hakemuksen”?

Asiatekstit eivät ole ainoa käyttöyhteys, josta isojen kirjainten liikakäytölle allergisoitunut saa näppylöitä. Yhä useammin näkee otsikoita, joissa jok’ikinen sana on kirjoitettu isolla alkukirjaimella.

Niissäkin on mallia otettu englannista, jossa otsikoiden sanat usein kirjoitetaan isolla alkukirjaimella (”pikkusanoja” eli esimerkiksi artikkeleita ja prepositioita lukuun ottamatta).

Hiljattain tuli somen virrassa vastaan klikkiotsikko ”Suomalaisen Isoäidin Viimeinen Kosto Kiittämättömille Lapsilleen On Nerokas”. En klikannut otsikkoa ottaakseni selvää, mikä Viimeinen Kosto oli.

Kirjainkoosta arvelin kuitenkin, että Isoäiti oli ehkä HUUTANUT LAPSILLEEN KOSTOKSI KOVAAN ÄÄNEEN!