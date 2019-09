Kielijuttu: Ystäväni Larry on jalkalamppu – Miksi ihmeessä tuotteille annetaan ihmisten etunimiä?

Kaikki alkoi siitä, kun Larry tuli meille. Ai kuka Larry? No lamppu-Larry tietenkin. Larry on uusi jalkalamppumme. Hän seisoo olohuoneemme nurkassa ja valaisee pimeneviä syysiltoja. Siitä minulla ei ole aavistustakaan, miksi hänen nimensä on Larry.

Niin mukava kuin Larry onkin, en voi olla miettimättä häntä katsellessani, kuka ampui Dallasin J.R. Ewingia. Muistan, että J.R.:ää näytteli Larry Hagman, jonka kerrottiin olevan siviilissä ihan mukava mies. Pakko myöntää, että Larrya katsellessa käy mielessä sekin, millainen oli Larry Flyntin 70-luvulla lanseeraama aikuisviihdelehti Hustler.

Kun mietin, miksi jalkalamppua on rätkäisty nimellä Larry, olen alkanut herkistyä muillekin henkilönimen saaneille tuotteille. Larryn kohtalotovereita on alkanut pomppia silmille mainoslehtisistä ja kauppojen hyllyiltä.

Puutarhavaja on saanut nimekseen Leif, jumppapallo on Jutta, rastasverkko Tarmo, varaava takka Teemu ja saippua-annostelija Joel. Ruostumattomattomasta teräksestä valmistetut tiskipöydän altaat on nimetty Ritvaksi ja Valtteriksi, auton perävaunu Akuksi, pikkuhousut Cleoksi, ja tuulitakki on saanut nimekseen Vesa. Vastaan ovat tulleet nilkkurit nimeltään Marja ja maidon suoramyyntiautomaatti nimeltään Risto.

Nimillä luodaan mielikuvia. On helppo ymmärtää, että nimien kuten Tarmo ja Valo, joilla on vastineensa yleisniminä, toivotaan herättävän ajatuksia tarmokkuudesta ja valosta. On myös luontevaa nimetä marjoja sisältävä tuote Marjaksi.

Voi olla, että Jutta jumppapallon nimenä vie ajatukset fitness-maailmaan. Sauli-kotitossut jalassa voi kuvitella, miltä tuntuisi tepastella Mäntyniemessä, ja Elvis-keittiötuolissa muistaa ehkä olla syömättä epäterveellisesti.

Entä ne nilkkurit nimeltään Marja? Tai kasvisproteiininugetit nimeltään Niilo? Sulanapitokaapeli nimeltään Ulla? Miten nimivalintoihin on päädytty? Väkisinkin mieleen tulee metodi, jossa pannaan silmät kiinni ja tökätään satunnaiseen kohtaan nimilistaa.

Toisinaan tuntuu, että nimien taustalla on jopa ilkeilyä. Kuka on ollut nimenantajalla mielessä, kun hän on antanut kuivakäymälälle nimen Roope ja inkontinenssisuojalle nimen Carina?

Suomessa henkilönimiä säädellään etu- ja sukunimilailla. Sen mukaan nimeksi voidaan hyväksyä nimi tai nimikokonaisuus, joka ei ole omiaan aiheuttamaan pahennusta tai haittaa eikä ole etunimeksi ilmeisen soveltumaton. Lapselle ei siis voi antaa nimeksi mitä tahansa.

Tuotteita voi sen sijaan ilmeisesti nimetä niin kuin lystittää. Larryyn tutustuttuani olen alkanut miettiä, kaipaisiko villinä versova tuotenimistökin sääntelyä. Olisiko aika suojella ihmis-Roopeja, -Teemuja ja -Ritvoja haittaa aiheuttavilta tuotenimiltä?

Marja Heikkinen, FM, TaM, kielenkääntäjä