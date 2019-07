Kihveli soikoon: Perjantain viimeinen esiintyjä Riku Nieminen & Juice Originals soitti kuin svengaava unelma, manasi esiin Juicen hengen ja muistutti siitä, että Juicea tarvitaan

Näyttelijä Riku Nieminen astui suuriin saappaisiin, Juicen rooliin, puolisen vuotta sitten elokuvateattereihin ilmestyneen Juice-elokuvan myötä. Lukuisten Juicen orkestereiden kosketinsoittaja ja kapellimestari Anssi Tikanmäki kokosi leffaa varten vanhoista Slam-, Grand Slam ja Coitus Int -soittajista sekä omista pojistaan bändin, joka lähti keikoille, “kun pyydettiin”.

– Olemme tehneet neljä keikkaa tähän mennessä ja syksyllä on konserttisalikiertue. Riku Nieminen on ottanut paikkansa solistina ja Juicen biisien tulkitsijana aivan loistavasti. Tämä on kesän ainoa konsertti tällä kokoonpanolla, kertoo Tikanmäki ennen keikkaa.

– En pyri olemaan Juice, vaan menen biisien sisään oman kokemukseni kautta, Nieminen lisää.

Juice tunnetaan nimenomaan biisintekijänä, sanoittajana ja kirjoittajana sekä omien biisiensä originellina tulkitsijana. Ei niinkään valovoimaisen taitavana laulajana. Monipuolinen näyttelijä ja muusikko Riku Nieminen tunnetaan etenkin Putous-hahmo Munamiehenä.

Juicen biisit ovat syöpyneet kansakunnan kollektiiviseen alitajuntaan. Kaikki tuntevat ne biisit. Kihveleiden perjantai-illan viimeisenä soittanut Riku Nieminen & Juice Originals oli hämmentävä, liki pitäen uskonnollinen, hivenen karaokemainen, kokemus.

Keikka alkoi vuonna 1981 ilmestyneen Ajan henki -albumin viimeisellä kappaleella Kuumaa tuhkaa. Solisti Nieminen (s. 1986) mainitsi tämän suosikkibiisikseen Juicen tuotannosta. Yhtyeen soitto oli äärimmäisen rentoa ja sulavaa. Kuinka hyvin voikaan kone olla öljytty. Bändin varmuus oli solistin unelma. Tuli tunne, että nokkamiehen paikalla voisi olla miltei kuka tahansa. Mutta kuinka kukaan voi tulkita Juicea?

Nieminen oli klassikkojen tulkitsijana vähintäänkin mukiinmenevä. Laulutaidoiltaan hän oli riittävän hyvä, preesens ja fraseeraus olivat enimmäkseen läsnä olevia. Joissain kohdin hän lauloi paremmin, kuin mihin Juice olisi pystynyt.

Välillä Nieminen intoutui hivenen messiaaniseen hurmokseen, johon hänen karismansa ei täysin riittänyt. Välispiikit olivat yhtä huonoja kuin Juicella, mutta eivät yhtä kekseliäitä. Bändin tunnelma oli kuitenkin rento, ja täpötäydessä teltassa vallitsi lämpö ja syvä yhteys ihmisten kesken.

“Tätä kaipaa ja tarvitsee”, huikkasi joku yleisöstä kaverilleen jossain kohtaa keikkaa.

Niin. Juice Leskisen tuotanto on monumentti viimeisiltä yhtenäiskulttuurin ajoilta ennen kaiken pirstaloitumista, ajoilta, jolloin tv:ssä oli kaksi kanavaa. Nieminen saattoikin huoletta osoittaa mikrofonin yleisöön kertosäkeiden aikana. Ihmiset elivät kappaleiden tarinat, yhtye säesti. Huippuunsa hiotun bändin konsertti osoitti, että näitä kollektiivisia kokemuksia tarvitaan. Jotain siitä kaipaa. Yleisö tanssi, lauloi mukana ja liikuttui kyyneliin. Eturivissä suudeltiin intohimoisesti, kun musta aurinko nousi.

“Rakasta minua, minä rakastan sinua”, laulussa laulettiin.

Muutoksen tuulet puhaltavat Kihveleillä, sillä läpi festivaalin historian taiteellisena johtajana toiminut, Werner Bros -yhtyeen primus motor Jari Tuukkanen on luopunut vetovastuusta. Taiteellisena johtajana toimi tänä vuonna ensimmäistä kertaa YUP-yhtyeen basistina tunnetuksi tullut, Hankasalmella Hankala-baaria pyörittävä Valtteri Tynkkynen. Perjantai-illan perusteella homma toimi. Kaikki noin 1100 lippua oli myyty.

– Tämä on ollut vähän vaisu viime vuosina. Nyt tuntui siltä, että on taas meininkiä, kommentoi alueen ulkopuolella, vanhan osuuskaupan rappusilla ystäviensä kanssa istuskellut hankasalmelainen Laura Makkonen.

– Järjestelyt ovat sujuneet kaiken kaikkiaan hyvin ja on ollut aivan mahtavaa hypätä täysin pystymetsästä tekemään jotain näin ainutlaatuista ja hienoa. Täällä ollaan ihmisiä ihmisille, kertoi toinen festivaalin johtajista, ensimmäistä kertaa puikoissa ollut Maija Nousiainen.

Kihveliteltassa esiintyi aiemmin perjantaina sielukas, nuori blueslaulajatar Ina Forsman sekä tasaisen varmaa rock’n rollia tuutannut Jarkko Martikainen & Luotetut miehet. Keikan huippukohdat kuultiin loppupuolella kappaleissa Meitä odotellaan mullan alla ja Homo Sapiens, kun basson varteen astui Tynkkynen.

Lähtökohtaisesti skiffle-musiikin tapahtumaksi perustettu Kihveli soikoon tarjosi tänä vuonna skiffleä lähinnä lauantaina, kun tapahtumassa esiintyivät narubassoja ynnä muita itse tehtyjä soittimia soittava isäntäbändi Werner Bros, muun muassa efektein varustettuja pyykinkuivaustelineitä kilkutteleva Cleaning Women sekä banjoin ja huuliharpuin varustettu roots-nelikko Mount Fool.

Lauantai-illan päättää perinteisemmin eväin esiintyvä Sir Elwood Trio ja festivaalin päättää sunnuntaina Suklaasydän-muistokonsertti.

– Tapahtumasta on saatava kannattava ja esiintyjien on oltava houkuttelevia, mutta alkuperäinen idea on mukana, summasi Nousiainen perjantaina alkuillasta.