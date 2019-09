Kiitetty kamariorkesteri Virtuosi di Kuhmo esiintyy Suolahtisalissa lauantaina

Kamariorkesteri Virtuosi di Kuhmo saapuu Suolahtisaliin lauantaina 14.9. klo 16, ja avaa samalla Äänekosken kulttuuritoimen syyskauden konsertillaan Kaksi klassikkoa. Konsertin ohjelmassa ovat Beethovenin Sinfonia no.6 sekä Johannes Brahmsin Sekstetto jousille.

Vuodesta 1995 itsenäisenä yhtyeenä toiminut Virtuosi di Kuhmo (VdK) esiintyy muutamia kertoja vuosittain. Suurin osa VdK:n jäsenistä työskentelee helsinkiläisissä sinfoniaorkestereissa – osa myös esiintyy kansainvälisillä areenoilla solisteina ja kamarimuusikkona sekä opettaa eri musiikkikorkeakouluissa. Yhtyeen levytykset ovat keränneet kiittäviä arvioita maailmalla.

Viime aikoina Virtuosi di Kuhmo on erikoistunut esittämään suurelle jousikokoonpanolle sävellettyjä teoksia; kvintetoista nonettoihin. Tunnetuimpien teosten lisäksi VdK on etsinyt ja ottanut ohjelmistoonsa myös harvoin kuultuja sävellyksiä klassismin ja romantiikan ajalta. Virtuosi di Kuhmo pyrkii nykyisin viemään konserttejaan suurimpien kaupunkien ja musiikkifestivaalien lisäksi myös alueille, missä klassisen musiikin tarjonta on vähäisempää.

Kokoonpano: Anna-Leena Haikola – Elina Vähälä, viulu, Atte Kilpeläinen – Riitta-Liisa Ristiluoma, alttoviulu, Mikko Ivars – Jussi Vähälä, sello.

Liput: ennakkoon alk. 16,50€ tiketti.fi ja ovelta 18€