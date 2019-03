Kirja-arvio: 45-vuotiaana kuollut Ilona palaa aaveena seuraamaan läheistensä elämää – Mitä näkymätön nainen näkeekään?

Anna-Maria Eilittä

Kun olen poissa

Atena 2019. 237 s.

”Sunnuntaiaamuna me rakastelimme Turkan kanssa viimeisen kerran.”

Anna-Maria Eilitän (s. 1975) esikoisromaanin Kun olen poissa avauslauseessa arkista onnea katsotaan jo taaksepäin. Ilona, romaanin 45-vuotias kertoja, on kuollut jäätyään auton alle suojatiellä. Ruumiinavauspöydältä Ilona palaa aaveena seuraamaan läheistensä elämää arveluttavan uteliaasti. Onko hyväosaisessa keskiluokkaisessa auvossa ollut sittenkin jotain lahoa? Mitä näkymätön nainen näkeekään?

Yliluonnollisuutensa ja ajatuskoemaisuutensa vuoksi Eilitän romaanin voisi luokitella spekulatiiviseksi fiktioksi (kattokäsite fantasialle, kauhulle ja scifille), mutta tyyliltään kyseessä on valtavirtainen psykologinen romaani, jonka kirkasta kieltä lukee mielellään.

Romaanin avauslause saa olettamaan, että Kun olen poissa kehkeytyy samanlaiseksi romanttiseksi tarinaksi kuolemattomasta rakkaudesta kuin vuoden 1990 menestyselokuva Ghost – näkymätön rakkaus.

Oletus on ehkä väärä, ehkä ei. Joka tapauksessa teoksissa on yhteneväisyyksiä: aave pystyy liikuttamaan esineitä, eläimet aistivat aaveen, kummassakin on ”meidän biisi”; Ghostissa The Righteous Brothersin suunnattoman kaunis Unchained Melody, Eilitän romaanissa Ilonalla ja hänen parhaalla ystävällään Sonjalla Miljoonasateen Mayday Mayday.

Molemmissa teoksissa kuolleen henkilön ”välitilaan jääminen” tulkintuu keskeneräisyydestä. Toisessa tarinassa aaveen on autettava itseään, toisessa rakastettuaan.

Merkittäviä eroavaisuuksia löytyy myös. Armollisempi Kun olen poissa ei sisällä meediota, eikä sen juonessa ole murhaa väkivalta- ja kostoelementteineen. Sitä vastoin Eilitän romaanin aaveella on perhettä: kaksi lasta ja sujuvat suhteet vanhempiinsa.

Ghostissa Patrick Swayzen (1952–2009) esittämä roolihahmo tyynnyttää arvostelua pelkäävää kuvataiteilijakumppaniaan (Demi Moore) kutsumalla kriitikoita turhautuneiksi näppyläperseiksi, joiden mielipiteistä ei kannata välittää. Swayzen roolihahmo puhuu asiaa.

Siispä näihinkään näppyläperseen näkemyksiin ei ole syytä nojata, vaan – kuten kaikessa taiteen vastaanottamisessa – olennaista on kuunnella itseään rauhassa ja muodostaa rohkeasti oma mielipide.

Kun olen poissa tarjoaa lukijalle mahdollisuuden punnita ajatuksiaan elämästä ja kuolemasta; Eilitän esikoisromaani on hyvä peili. Tai jotain aivan muuta.