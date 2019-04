Kirja-arvio: Aku Ankan taskukirjojen kokoinen Musavisa tarjoaa pähkinöitä koti- ja baarikäyttöön

Vesa Kontiainen

Musavisa

Bazar 2018. 272 s.

Kevyestä musiikista käytävä knoppologinen keskustelu ja baarivisaileminen ovat ilmiöitä, jotka musiikkia ja viihteellä viihtymistä yhdistäneet tunnistavat. Aihe tuli mainiosti näkyviin M/S Romantic -televisiosarjassa, jossa nousuhumalainen pöytäseurue jankkaa rumpali Ronnie Österbergistä.

Lukuisia musiikkikirjoja tehnyt Vesa Kontiainen on koonnut 270-sivuisen, Aku Ankan taskukirjojen kokoisen Musavisan niin yksinäisten visailufriikkien kuin musavisojen järjestäjien tarpeisiin. Kontiaisen tiiliskivissä esimerkiksi Poko Rekordista, Popedasta ja Mika Sundqvistista kukkivat anekdootit ja knopit sen verran taajaan, että hän on ilman muuta kykenevä tällaisen kokoamaan.

Musavisan kysymyspakeissa on leppoisampia (mikä on Pate Mustajärven oikea etunimi, kuka oli Hurriganesin basisti?), mutta myös tiukempaa musiikin seurantaa vaativia: mistä kaupungista on kotoisin Ronski Gang, mistä Sanni, mistä Ellinoora?

Möhisten suosikkivuosikymmenille ja suosikkityyleihin Musavisa ei jää, vaan joukossa on ysäridiskoa, 2000-lukua ja tämän päivän Pyhimyksiä – siitä pisteet Kontiaiselle.