Kirja-arvio: Anekdootteja antikvariaatista – Kirjapuodin pitäjä kertoo hyvistä ja huonoista päivistään viihdyttävästi

SHAUN BYTHELL

Elämäni kirjakauppiaana

Suom. Jaana Kapari-Jatta. Kirjapaja 2019. 340 s.

”Kerran aika pian sen jälkeen kun olin ostanut kaupan, Kanadaan muuttava nuori mies toi myyntiin useita laatikollisia kirjoja. Kun pyysin häntä kirjoittamaan nimen kassakirjaan, hän kirjoitti ”Tom Jones”. Minä nauroin ja osoitin muutamaa muuta ilmiselvästi keksittyä nimeä ja sanoin, että hän oli silti ensimmäinen Tom Jones, johon hän vastasi 'It's not unusual' ja poistui. Kun aloin hinnoitella hänen kirjojaan, huomasin, että joka kirjan etulehdelle oli kirjoitettu kuulakärkikynällä nimi Tom Jones.”

Wigtownin pikkukaupungissa Lounais-Skotlannissa yli viisitoista vuotta antikvariaattia pyörittäneen Shaun Bythellin (s. 1970) esikoisteos Elämäni kirjakauppiaana kuvaa palveluammattiin huonosti sopivan henkilön arkea palveluammatissa.

Teoksessa on samaa kitkerää viehätystä kuin Nick Hornbyn levykaupparomaanissa Uskollinen äänentoisto; molemmissa torvelot asiakkaat häiritsevät putiikin ilmapiiriä. Tosin erojakin löytyy: Hornbyn fiktiossa on draaman kaari, Bythellin päiväkirjamuotoinen ylipitkä raportti junnaa vuorokaudesta toiseen anekdoottien voimalla.

Briteillä on pitkä perinne kulttuurihistoriallisesti merkittävissä päiväkirjoissa parlamentaarikko Samuel Pepysin (1633–1703) klassisista muistiinpanoista lähtien. Fiktion puolella päiväkirjan koomisia ulottuvuuksia on varioitu menestyksekkäästi George & Weedon Grossmithin Ei kenenkään päiväkirjasta (1892) Helen Fieldingin Bridget Jones -sarjaan. Bythellkin osaa kirjoittaa viihdyttävää päiväkirjatekstiä.

Elämäni kirjakauppiaana toiminee huumorina bibliofiileille ja varoituksena alaa harkitseville, mutta teoksen merkittävin anti taitaa kuitenkin olla markkinoinnillinen. Kirjan elokuvaoikeudet on myyty Hollywoodiin, ja Bythellin omistamasta labyrinttimaisesta The Book Shopista on kasvamassa huomattavahko turistikohde.

Hyvä niin, sillä ilmiöt piristävät taaperrustamme, eikä persoonallinen kivijalkakauppias ja hänen satatuhatta myytävää kirjaansa ole pekkaa pahempi ilmiö.