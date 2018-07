Kirja-arvio: Anniina Mikaman teos on aikamatka taikuuden ja juonittelun Helsinkiin

Anniina Mikama

Taikuri ja taskuvaras

WSOY 2018. 415 s.

Helsinkiläisen kuvittaja-kirjailijan Anniina Mikaman nuortenromaani Taikuri ja taskuvaras vie lukijan aikamatkalle 1800-luvun Helsinkiin, sen keskustan kortteleihin, jotka ovat kirjassa hyvin erilaisia kuin tänä päivänä. Samalla Mikaman esikoisteos avaa romaanitrilogian.

Kirjan päähenkilö ja kertoja on 16-vuotias Mina, köyhä tyttö, joka tekee pikkurikoksia ja asuu Punavuoren kaupunginosassa ränsistyneessä halkoliiterissä.Aina Mina ei ole ollut köyhä, sillä isän ja äidin eläessä hän eli hyvää elämää. Varsinkin isän kuolema oli Minalle kova paikka. Tyttö uskoo, että isän tapaturmaan liittyy jotain selvittämätöntä.

Eräänä päivänä Mina näkee nuoren siistin miehen menevän kultasepän liikkeeseen. Hän jää odottamaan miestä ja sujauttaa tämän taskusta itselleen oudon esineen ja pinkaisee karkuun. Tuosta hetkestä Minan elämä muuttuu, sillä nuori mies Tom löytää tytön ja astuu sisään hänen halkovajaansa.

Tom ei ilmoita varkaudesta poliisille vaan pyytää Minaa avustajakseen. Tom on taikuri ja asuu Ihmeiden talossa. Mina saa työskennellä taikashow’ssa ja tutustua mitä erilaisimpiin mekaanisiin koneisiin. Minaa ja Tomia yhdistää menneisyys, sillä molempien elämässä on tapahtunut pahoja asioita. Mina on terävä tyttö ja huomaa pian, että hän ja Tom joutuvat juonitteluiden kohteiksi.

Mikaman romaani yhdistää taitavasti eri kirjallisuusgenrejä. Mukana on dystopiaa, tyttökirjojen romantiikkaa, fantasiaa, historiallista romaania ja dekkaria – kaikki sulassa sovussa komeana pläjäyksenä.Lopputulos on huikea ja jännittävä lukuelämys. Rikas mielikuvitus, hieno menneen ajan henki, erilaiset juonenkäänteet ja vetävä kerronta vakuuttavat esikoisteoksessa. Nuorille aikuisille suunnattu kirja sopii mainiosti myös aikuisille.