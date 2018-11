Kirja-arvio: Antti Heikkisen Kehvelin tarina on uskomattomien sattumusten ja kohtaamisten sarja

Antti Heikkinen

Kehveli

WSOY 2018. 256 s.

Antti Heikkisen neljäs romaani on sukua Veijo Meren, Veikko Huovisen tai Paavo Rintalan kaltaisille kertojille. Jutun iskennän taito, uskomattomien sattumusten juoneksi punominen ja murteiden pyörittelyn taito hitsautuvat Kehvelissä yhteen tasapainoisen nautittavasti.

Baanalia tai ei, Kehvelin jälkeen on syytä tunnustaa: Heikkinen on tarinankerronnan mestari.

Romaani seuraa äkkinäisestä ruiskauksesta pappisperheeseen syntyneen Kehvelin matkaa nuoruudesta ehtoovuosiin. Viekas veijari, suomalaista järkeä säästelemätön kuljeskelija sattuu matkojensa aikana tapaamaan oikeita ihmisiä ja tulee kaiken pöhinänsä keskellä vaikuttaneeksi suuresti maailmanhistorian kulkuun.

Veijaritarinansa muassa Heikkinen maalailee esiin leikkisää vaihtoehtoista historiaa. Karjala on palautettu, Suomi rikastuu naurisviinalla ja ydinaseen raaka-aineeksi kelpaavalla ihmehiekalla. Kekkosta ei näy presidenttinä ja Venäjästä tulee osa Suomen tasavaltaa.

Kaiken keskiössä kulkee kuitenkin sympaattinen, mutta juuri sopivasti velmu Kehveli, jonka ympärille kiertyy niin suuri historian kulku kuin henkilökohtainen ihmiselokin. Veijarityyppi, jonka edesottamukset muuttavat historian suuntaa, on tuttu suomalaisen kirjallisuuden ellei nyt arkkityyppi, niin tyyppi kuitenkin.

Heikkinen kertoo Kehvelin tarinaa varmoin ja harmonisin ottein. Murre on aidompaa ja eläväisempää kuin Heikkisen kirjoissa ikinä, se asettuu uomiinsa ja syventää aidosti niin kerrontaa kuin dialogiakin.

Draaman kaari on tarinassa tarkalleen aseteltu, kyseessä ei ole liioiteltu farssi tai väkisin juttua iskevä komedia. Kehvelin tarina on uskomattomien sattumusten ja kohtaamisten sarja, joka on kuitenkin kerrottu liioittelematta ja ylitse vuotamatta.

Erityishuomion ansaitsee myös Kehveli-teoksen ulkopuolinen kertojaääni, jonka sanojen rytmissä ja jolkottelevassa letkeessä, silloin tällöin lupsauteltujen murreverbien muassa on kerta kaikkisen kotoisaa köllötellä.

Teos alkaa melko irtonaisin tapahtumaketjuin ja sattumusten kuvauksin. Loppua kohti palaset loksahtelevat paikoilleen. Tämän kaltainen kertomuksen rakentaminen on tyypillistä Heikkisen aiemmillekin romaaneille.

Ei kuitenkaan voi olla miettimättä, että Kehvelissä olisi ollut ainekset jättää kuljeskeleva ja sopiville sattumuksille altis hahmo myös vapaamman kellunnan varaan. Tiukka juoneensidontakin toimii, mutta Kehvelin hahmo olisi sopinut oivasti myös pikkujuttumaisten, toisiinsa löyhästi liittyvien tarinoiden keskushahmoksi.

Kaiken kaikkiaan Heikkisen Kehveli on rakastettavan sympaattinen, sopivasti ketku mutta oikeamielinen eläjä. Romaani asettuu suomalaisen veijaritarinan jatkumolle kunniakkaasti ja kertoo tarinaa äärimmäisen taitavalla ihmisen mittaisella mielellä ja kielellä.